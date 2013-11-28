|
|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 23 лис, 2020 10:56
Investor_33 написав:
4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
5 месяцев -- 1,705млрд (2019й - 1,95 млрд) Δ -245 млн
6 месяцев -- 2,067млрд (2019й - 2,38 млрд) Δ -313 млн
7 месяцев -- 2,457млрд (2019й - 2,85 млрд) Δ -393 млн
З.Ы. По авалю
10 месяцев -- 3,415млрд (2019й - 3,792 млрд) Δ -377 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
-
Investor_33
-
-
- Повідомлень: 1061
- З нами з: 16.05.17
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в понедельник рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения инвестиционной компании Dragon Capital на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и «Мульти.Юа».
«О предоставлении разрешения компании „Dragon Capital Investments Limited“ (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании „Treeum Holdings Limited“ (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — говорится в повестке заседания, обнародованной на сайте АМКУ.
Согласно информации на сайте холдинга, Treeum — это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости и комментарии.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
-
GTS
-
-
- Повідомлень: 490
- З нами з: 27.10.10
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 221 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|81887
|
|