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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2394239523962397

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 68
Сильный рост
9%
6
Рост
13%
9
Болото
57%
39
Падение
21%
14
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:56

  Investor_33 написав:4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
5 месяцев -- 1,705млрд (2019й - 1,95 млрд) Δ -245 млн
6 месяцев -- 2,067млрд (2019й - 2,38 млрд) Δ -313 млн
7 месяцев -- 2,457млрд (2019й - 2,85 млрд) Δ -393 млн

З.Ы. По авалю
10 месяцев -- 3,415млрд (2019й - 3,792 млрд) Δ -377 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40

:lol: :lol: :lol:

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в понедельник рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения инвестиционной компании Dragon Capital на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и «Мульти.Юа».

«О предоставлении разрешения компании „Dragon Capital Investments Limited“ (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании „Treeum Holdings Limited“ (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — говорится в повестке заседания, обнародованной на сайте АМКУ.

Согласно информации на сайте холдинга, Treeum — это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости и комментарии.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:58

Re: KRAZ

Банкротство с большой вероятностью. Наша техника, так же как и самолеты в нашей стране к сожалению никому не нужны. Вместо этого активно закупаем МАЗы и прочий металлолом, вместо того чтобы провести глубокую модернизацию и иметь своего производителя и рабочие места
https://www.youtube.com/watch?v=pnAYrz_1n90
ujin_lord
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:30

GTS

Драгоны скупают многое из медиа.. с какой целью..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:41

  vladislavlvov написав:GTS

Драгоны скупают многое из медиа.. с какой целью..


Драконы имеют хорошие позиции и в недвижемости, и з ОВГЗ знатно спекулируют, а с медиа это как венчур, имеют деньги, а все дешево и затариваются перспективными активами, а через пару лет будут продавать, если доллар глобально дешевеет, нужно уходить в активы
joik
 
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