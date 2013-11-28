Investor_33 написав:4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн 5 месяцев -- 1,705млрд (2019й - 1,95 млрд) Δ -245 млн 6 месяцев -- 2,067млрд (2019й - 2,38 млрд) Δ -313 млн 7 месяцев -- 2,457млрд (2019й - 2,85 млрд) Δ -393 млн
З.Ы. По авалю 10 месяцев -- 3,415млрд (2019й - 3,792 млрд) Δ -377 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))" Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в понедельник рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения инвестиционной компании Dragon Capital на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и «Мульти.Юа».
«О предоставлении разрешения компании „Dragon Capital Investments Limited“ (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании „Treeum Holdings Limited“ (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — говорится в повестке заседания, обнародованной на сайте АМКУ.
Согласно информации на сайте холдинга, Treeum — это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости и комментарии.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Банкротство с большой вероятностью. Наша техника, так же как и самолеты в нашей стране к сожалению никому не нужны. Вместо этого активно закупаем МАЗы и прочий металлолом, вместо того чтобы провести глубокую модернизацию и иметь своего производителя и рабочие места https://www.youtube.com/watch?v=pnAYrz_1n90
Драконы имеют хорошие позиции и в недвижемости, и з ОВГЗ знатно спекулируют, а с медиа это как венчур, имеют деньги, а все дешево и затариваются перспективными активами, а через пару лет будут продавать, если доллар глобально дешевеет, нужно уходить в активы
vladislavlvov написав:Драгоны скупают многое из медиа.. с какой целью..
Думаю, что читать нужно Драгоны, а подразумевать Пинчук, у которого с Фиалой очень тесные связи. Хотя также не исключаю, как уже отметили выше, что в Finance.ua вошли действительно как в весьма перспективный бизнес.