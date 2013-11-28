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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2394239523962397

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 68
Сильный рост
9%
6
Рост
13%
9
Болото
57%
39
Падение
21%
14
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 10:56

  Investor_33 написав:4 месяца -- 1,363млрд (2019й - 1,465 млрд) Δ -102 млн
5 месяцев -- 1,705млрд (2019й - 1,95 млрд) Δ -245 млн
6 месяцев -- 2,067млрд (2019й - 2,38 млрд) Δ -313 млн
7 месяцев -- 2,457млрд (2019й - 2,85 млрд) Δ -393 млн

З.Ы. По авалю
10 месяцев -- 3,415млрд (2019й - 3,792 млрд) Δ -377 млн
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40

:lol: :lol: :lol:

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) на заседании в понедельник рассмотрит вопрос о предоставлении разрешения инвестиционной компании Dragon Capital на приобретение свыше 50% акций компании Treeum Holdings Limited — собственника изданий Finance.ua и Minfin.com.ua, а также компаний Finline, Bank Online и «Мульти.Юа».

«О предоставлении разрешения компании „Dragon Capital Investments Limited“ (г. Никосия, Кипр) на приобретение акций компании „Treeum Holdings Limited“ (г. Ларнака, Кипр), что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании», — говорится в повестке заседания, обнародованной на сайте АМКУ.

Согласно информации на сайте холдинга, Treeum — это украинская онлайн-платформа, на которой реализованы сравнение и продажа финансовых продуктов, поддержка онлайн-площадки по обмену валют, содержатся рейтинги и статистика, а также новости и комментарии.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 22:58

Re: KRAZ

Банкротство с большой вероятностью. Наша техника, так же как и самолеты в нашей стране к сожалению никому не нужны. Вместо этого активно закупаем МАЗы и прочий металлолом, вместо того чтобы провести глубокую модернизацию и иметь своего производителя и рабочие места
https://www.youtube.com/watch?v=pnAYrz_1n90
ujin_lord
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 10:30

GTS

Драгоны скупают многое из медиа.. с какой целью..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 16:41

  vladislavlvov написав:GTS

Драгоны скупают многое из медиа.. с какой целью..


Драконы имеют хорошие позиции и в недвижемости, и з ОВГЗ знатно спекулируют, а с медиа это как венчур, имеют деньги, а все дешево и затариваются перспективными активами, а через пару лет будут продавать, если доллар глобально дешевеет, нужно уходить в активы
joik
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:51

  vladislavlvov написав:Драгоны скупают многое из медиа.. с какой целью..

Думаю, что читать нужно Драгоны, а подразумевать Пинчук, у которого с Фиалой очень тесные связи. Хотя также не исключаю, как уже отметили выше, что в Finance.ua вошли действительно как в весьма перспективный бизнес.
SsBb
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:49

отрастает по чуть-чуть
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Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 21:22

Министерство энергетики предложит Кабинету министров пересмотреть тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей с начала 2021 года. Об этом на брифинге 26 ноября заявил исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Бойко.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 17:06

Паехали:

30.11.20 13:50
Зеленский утвердил схему погашения налоговых долгов "Укрнафты" имени Коломойского

Президент Владимир Зеленский подписал законы о внесении изменений в Налоговый кодекс и госбюджет на 2020 год, которые призваны позволить ПАО "Укрнафта" погасить 30,5 млрд грн налогового долга, возникшего во время руководства компанией близким к Игорю Коломойскому топ-менеджментом.

Согласно данным на сайте Верховной Рады, соответствующие законопроекты №4119 и №4120 возвращены с подписью Зеленского 26 ноября.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла указанные законопроекты во втором чтении 17 ноября.

Законопроект №4119 предусматривает выплату "Нафтогазу" из специального фонда госбюджета 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ. Из них 5,95 млрд грн будут подлежать уплате в качестве налога на прибыль.

После получения "Нафтогазом" 32,2 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, которые он признает как доход, на эту сумму будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. Затем "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд кубометров газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" перечислит в специальный фонд госбюджета 30,35 млрд грн в качестве погашения налогового долга, а также 6,2 млрд грн налога на прибыль.

По данным авторов законопроекта, налоговый долг "Укрнафты" составляет 30,35 млрд грн, в том числе по ренте – 18,8 млрд грн, налогу на прибыль – 2,6 млрд грн, НДС – 2,84 млрд грн, доначислений, находящихся в процедуре судебного обжалования – 3,1 млрд грн, задолженности предприятий системы "Укрнафты" – 3 млрд грн.

Дополнительные денежные обязательства по НДС и налогу на прибыль, которые возникнут у "Укрнафты", в результате операций купли-продажи газа с НАК – 6,2 млрд грн.

Таким образом, суммарный объем поступлений в спецфонд госбюджета в рамках операций между "Нафтогазом" и "Укрнафтой" составляет 42,5 млрд грн (30,35 млрд грн+5,95 млрд грн + 6,2 млрд грн). За вычетом 32,2 млрд грн компенсации, которые должен получить НАК, и возникает остаток 10,3 млрд грн.

Из этих средств 1,4 млрд грн направить на финансирование бюджетной программы "Реструктуризация угольной отрасли" с целью обеспечения к концу текущего года выплаты и погашения задолженности по заработной плате работникам государственных угледобывающих предприятий.

Оставшиеся 8,9 млрд грн предложено выделить Министерству финансов на бюджетную программу "Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусной болезнью SARS-CoV-2, и ее последствиями".
komp
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 23:26

komp

20 + 26 ноября = 2 млн грн оборот по бумаге, оживились

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DmitryZP
 
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