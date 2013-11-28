RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2395239623972398

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 68
Сильный рост
9%
6
Рост
13%
9
Болото
57%
39
Падение
21%
14
Всього голосів : 68
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 15:40

Рисковый депутат снова в строю..
Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен..
Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах.
https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/

P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?
vladislavlvov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 02.03.07
Подякував: 134 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 гру, 2020 19:50

  vladislavlvov написав:Рисковый депутат снова в строю..
Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен..
Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах.
https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/

P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?

Очевидно, в декларации указан номинал. Либо покупал, когда райф торговали по 0.07. Найти бы еще журналиста, который понимал разницу между номиналом и договорной ценой :mrgreen:
Люмпену скажи 'sqeeze out', подумает о сквозняке каком-то говорят. Желание думать, у большинства отбили еще на рубеже нулевых. Тем же кто остался, карму нужно чистить. Долго. Ооочень долго, чтобы "долгожданный рост" на УБитой начался)))
Ps.Инвестиции по украински,- это заниматься вымогательством, шантажем, подкупом для получения "жирной" должности, а затем без особых уморазмышлений на отжатое скупать картины, золото килограммами, ну и... разумеется укрнафту с авалем и центром
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
Повідомлень: 128
З нами з: 14.02.18
Подякував: 3 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2395239623972398
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 81946
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.