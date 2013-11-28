Рисковый депутат снова в строю.. Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен.. Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах. https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/
P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?
vladislavlvov написав:Рисковый депутат снова в строю.. Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен.. Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах. https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/
P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?
Очевидно, в декларации указан номинал. Либо покупал, когда райф торговали по 0.07. Найти бы еще журналиста, который понимал разницу между номиналом и договорной ценой Люмпену скажи 'sqeeze out', подумает о сквозняке каком-то говорят. Желание думать, у большинства отбили еще на рубеже нулевых. Тем же кто остался, карму нужно чистить. Долго. Ооочень долго, чтобы "долгожданный рост" на УБитой начался))) Ps.Инвестиции по украински,- это заниматься вымогательством, шантажем, подкупом для получения "жирной" должности, а затем без особых уморазмышлений на отжатое скупать картины, золото килограммами, ну и... разумеется укрнафту с авалем и центром
VRI выше сильнее быстрее Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))