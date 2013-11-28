Рисковый депутат снова в строю.. Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен.. Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах. https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/
P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?
vladislavlvov написав:Рисковый депутат снова в строю.. Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен.. Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах. https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/
P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?
Очевидно, в декларации указан номинал. Либо покупал, когда райф торговали по 0.07. Найти бы еще журналиста, который понимал разницу между номиналом и договорной ценой Люмпену скажи 'sqeeze out', подумает о сквозняке каком-то говорят. Желание думать, у большинства отбили еще на рубеже нулевых. Тем же кто остался, карму нужно чистить. Долго. Ооочень долго, чтобы "долгожданный рост" на УБитой начался))) Ps.Инвестиции по украински,- это заниматься вымогательством, шантажем, подкупом для получения "жирной" должности, а затем без особых уморазмышлений на отжатое скупать картины, золото килограммами, ну и... разумеется укрнафту с авалем и центром
VRI выше сильнее быстрее Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
30 ноября 2020 года прошло заседание Индексного комитета Украинской биржи. На заседании большинством голосов было принято решение состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для Индекса UX оставить без изменений. (BAVL 20,68%, CEEN 21,33%, DOEN 2,71%,MSICH 25,00%, TATM 5,28%, UNAF 25,00%)
02.12.2020 прогнали сделки по адресным заявкам: CEEN на 1 млн. 121 тыс. грн. и UNAF на 900 тыс. грн. Перелив или кто-то решил сбросить/купить..? В любом, случае посмотрим, что будет к через-месяц второй