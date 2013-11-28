Додано: Пон 07 гру, 2020 17:03

Yuri_Z написав: зы. За сколько то времени и не смогли сделать простенький какой-то Квик... [рукажопа] зы. За сколько то времени и не смогли сделать простенький какой-то Квик... [рукажопа]

Одного клиентского ПО (фронтенда) недостаточно, нужно ещё и бэкенд и бэкофис разрабатывать и потом каким-то образом всё это подружить со шлюзом биржи по фикс протоколу.Если у брокера нет своего ресурса для подобной разработки, тогда аутсорс такого мероприятия может стоить и пол млн. долл. и даже около одного млн долл. США.Если пользоваться готовым решением (не российским) из доступных вариантов на рынке, то это обойдётся мин. в 5 тыс. долл. в мес.Может для брокера это и не большие деньги, но кто будет компенсировать эти затраты?Даже около сотни регулярно торгующих двумя бумагами клиентов не смогут сгенерировать столько комиссии, чтобы содержание програмного комплекса было оправданным.Поднимать комиссии украинскому брокеру нет смысла в то время как по всему миру за сделку объёмом в 50 тыс. долл. средний американский брокер взымает 5 баксов, что в 20 раз меньше, чем взымает украинский брокер при текущих тарифах.Наш рынок находится в таком состоянии, что в него нужно тупо вливать много бабла, чтобы через пару лет увидеть хоть какой-то результат. Никто не хочет этого делать.Сам Президент считает это очень второстепенной задачей. Поэтому и куча законопроектов связанных с реформированием украинского фондового рынка регулярно не включаются в повестки для рассмотрения, "бо зараз не на часі, бо війна йде, а ви тут гроші з повітря хочете заробляти, кляті спекулянти".И тут у проф. участников (торговцев — брокерских компаний) возникает закономерный вопрос, почему им нужно пытаться что-то делать, инвестировать в инфраструктуру отечественного фондового рынка, если государство считает это задачей даже не второго плана, а кого-нибудь пятого или шестого?Пробачте, але дурних нема.