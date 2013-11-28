Рисковый депутат снова в строю.. Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен.. Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах. https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/
P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?
vladislavlvov написав:Рисковый депутат снова в строю.. Глава «Харьковстандартметрологии» вложил в акции более миллиона гривен.. Бывший депутат Запорожского облсовета, и.о. гендиректора ГП «Харьковстандартметрология» Владимир Величко купил акции почти на 1,3 млн гривен. Об этом редакция 368.media узнала из его декларации о доходах. https://vv.org.ua/poslednie-novosti/gla ... na-griven/
P.s. акции принесли ему 646,6 тыс. гривен дивидендов.. это на чем?
Очевидно, в декларации указан номинал. Либо покупал, когда райф торговали по 0.07. Найти бы еще журналиста, который понимал разницу между номиналом и договорной ценой Люмпену скажи 'sqeeze out', подумает о сквозняке каком-то говорят. Желание думать, у большинства отбили еще на рубеже нулевых. Тем же кто остался, карму нужно чистить. Долго. Ооочень долго, чтобы "долгожданный рост" на УБитой начался))) Ps.Инвестиции по украински,- это заниматься вымогательством, шантажем, подкупом для получения "жирной" должности, а затем без особых уморазмышлений на отжатое скупать картины, золото килограммами, ну и... разумеется укрнафту с авалем и центром
VRI выше сильнее быстрее Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
30 ноября 2020 года прошло заседание Индексного комитета Украинской биржи. На заседании большинством голосов было принято решение состав индексной корзины и листов ожидания на включение/исключение для Индекса UX оставить без изменений. (BAVL 20,68%, CEEN 21,33%, DOEN 2,71%,MSICH 25,00%, TATM 5,28%, UNAF 25,00%)
02.12.2020 прогнали сделки по адресным заявкам: CEEN на 1 млн. 121 тыс. грн. и UNAF на 900 тыс. грн. Перелив или кто-то решил сбросить/купить..? В любом, случае посмотрим, что будет к через-месяц второй
Yuri_Z написав:зы. За сколько то времени и не смогли сделать простенький какой-то Квик... [рукажопа]
Одного клиентского ПО (фронтенда) недостаточно, нужно ещё и бэкенд и бэкофис разрабатывать и потом каким-то образом всё это подружить со шлюзом биржи по фикс протоколу.
Если у брокера нет своего ресурса для подобной разработки, тогда аутсорс такого мероприятия может стоить и пол млн. долл. и даже около одного млн долл. США.
Если пользоваться готовым решением (не российским) из доступных вариантов на рынке, то это обойдётся мин. в 5 тыс. долл. в мес.
Может для брокера это и не большие деньги, но кто будет компенсировать эти затраты?
Даже около сотни регулярно торгующих двумя бумагами клиентов не смогут сгенерировать столько комиссии, чтобы содержание програмного комплекса было оправданным.
Поднимать комиссии украинскому брокеру нет смысла в то время как по всему миру за сделку объёмом в 50 тыс. долл. средний американский брокер взымает 5 баксов, что в 20 раз меньше, чем взымает украинский брокер при текущих тарифах.
Наш рынок находится в таком состоянии, что в него нужно тупо вливать много бабла, чтобы через пару лет увидеть хоть какой-то результат. Никто не хочет этого делать.
Сам Президент считает это очень второстепенной задачей. Поэтому и куча законопроектов связанных с реформированием украинского фондового рынка регулярно не включаются в повестки для рассмотрения, "бо зараз не на часі, бо війна йде, а ви тут гроші з повітря хочете заробляти, кляті спекулянти".
И тут у проф. участников (торговцев — брокерских компаний) возникает закономерный вопрос, почему им нужно пытаться что-то делать, инвестировать в инфраструктуру отечественного фондового рынка, если государство считает это задачей даже не второго плана, а кого-нибудь пятого или шестого?
Пробачте, але дурних нема.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.