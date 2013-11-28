P.S. В Центре сегодня прогнали 1 млн. грн. соглашения по адресным заявкам.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:23
что за чудеса..?
P.S. В Центре сегодня прогнали 1 млн. грн. соглашения по адресным заявкам.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:55
Еще в начале 2019 Алексей Сухоруков писал на сайте УБ, что биржа запилила API для маркет даты и приема заявок и уже тестирует, называл с десяток брокерских контор которые подключились.
но что-то пошло не так..
Была попытка сделать мобильное приложение
Перший український мобільний додаток для інвестицій розроблять за 48 годин
но что-то опять пошло не так..
Фрідом Фінанс вроде ж запилили интернет трейдинг через свой сайт?
Тем временем у россиян больше 8 миллионов частных инвесторов, больше миллиона активных трейдеров и куча мобильных приложений для торгов.
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