P.S. В Центре сегодня прогнали 1 млн. грн. соглашения по адресным заявкам.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:23
что за чудеса..?
P.S. В Центре сегодня прогнали 1 млн. грн. соглашения по адресным заявкам.
Додано: Пон 07 гру, 2020 19:55
Еще в начале 2019 Алексей Сухоруков писал на сайте УБ, что биржа запилила API для маркет даты и приема заявок и уже тестирует, называл с десяток брокерских контор которые подключились.
но что-то пошло не так..
Была попытка сделать мобильное приложение
Перший український мобільний додаток для інвестицій розроблять за 48 годин
но что-то опять пошло не так..
Фрідом Фінанс вроде ж запилили интернет трейдинг через свой сайт?
Тем временем у россиян больше 8 миллионов частных инвесторов, больше миллиона активных трейдеров и куча мобильных приложений для торгов.
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:44
Сколько в РФ компании выплатили дивов? Не в процентах, а в реальных деньгах?
Это топливо для розничного рынка.
На наш рынок рост на скупке для создания контрольного пакета.
Вопрос не к хромаеву, а к бизнесу.
И на этот вопрос бизнес ответил - для них публичность обуза.
Так с какого перепуга рынку быть. Рынок это две стороны, а у нас ни желания размещать капитал и тем более привлекать.
Додано: Пон 07 гру, 2020 20:59
St/2
В Эрефии все абсолютно компании сильно хотят стать публичными? Может дело не в этом, там регулятор не слился под..
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:20
тех анализ за 1 день, 1 неделю, 1 месяц говорит:
Резюме:Активно покупать
Банду геть!
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:28
Днепр Азит:
тут написано что Днепр Азит прекратил существование в 2017 году
как лидер оборота он оказался?
Биржевые параметры
Акция прекратила обращение на бирже ПФТС с 23.01.2017
DNAZ -
где графики увидеть??
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:33
СУПЕР ответ на вопросы:
Я думаю спекуляция с акциями чтобы курс прогрузить к 27.4---27.9, а потом резко отказ опять к 28.8.
Кто не согласен?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:36
Re: Идеи: портфель
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:39
Re: Идеи: портфель
Додано: Пон 07 гру, 2020 21:40
мне просто было интересно...
мироновский завод можно купить через брокера. Я просто завтыкал, не следил за акциями, модно было бы купить.
Спекуляции с акциями для того, чтобы курс гривны уронить до 27.4 и потом опять на вверх.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
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