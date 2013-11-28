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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2396239723982399

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 69
Сильный рост
10%
7
Рост
13%
9
Болото
57%
39
Падение
20%
14
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:23

что за чудеса..?
Зображення
Зображення
http://www.ux.ua/ua/marketdata/issueres ... ?code=UNAF

P.S. В Центре сегодня прогнали 1 млн. грн. соглашения по адресным заявкам.
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 19:55

  Yuri_Z написав:
зы. За сколько то времени и не смогли сделать простенький какой-то Квик... [рукажопа]

  GTS написав:Одного клиентского ПО (фронтенда) недостаточно, нужно ещё и бэкенд и бэкофис разрабатывать и потом каким-то образом всё это подружить со шлюзом биржи по фикс протоколу.
Если у брокера нет своего ресурса для подобной разработки, тогда аутсорс такого мероприятия может стоить и пол млн. долл. и даже около одного млн долл. США.

Еще в начале 2019 Алексей Сухоруков писал на сайте УБ, что биржа запилила API для маркет даты и приема заявок и уже тестирует, называл с десяток брокерских контор которые подключились.
но что-то пошло не так..

Была попытка сделать мобильное приложение
Перший український мобільний додаток для інвестицій розроблять за 48 годин
http://www.ux.ua/a9877/?nt=303
но что-то опять пошло не так..

Фрідом Фінанс вроде ж запилили интернет трейдинг через свой сайт?

Тем временем у россиян больше 8 миллионов частных инвесторов, больше миллиона активных трейдеров и куча мобильных приложений для торгов.
user412
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:44

Сколько в РФ компании выплатили дивов? Не в процентах, а в реальных деньгах?
Это топливо для розничного рынка.
На наш рынок рост на скупке для создания контрольного пакета.
Вопрос не к хромаеву, а к бизнесу.
И на этот вопрос бизнес ответил - для них публичность обуза.
Так с какого перепуга рынку быть. Рынок это две стороны, а у нас ни желания размещать капитал и тем более привлекать.
St/2
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 20:59

St/2
В Эрефии все абсолютно компании сильно хотят стать публичными? Может дело не в этом, там регулятор не слился под..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:20

  Yuri_Z написав:что за чудеса..?
Зображення
Зображення
http://www.ux.ua/ua/marketdata/issueres ... ?code=UNAF

P.S. В Центре сегодня прогнали 1 млн. грн. соглашения по адресным заявкам.


тех анализ за 1 день, 1 неделю, 1 месяц говорит:
Резюме:Активно покупать
https://ru.investing.com/equities/ukrnafta-technical

Банду геть! :)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:28

Днепр Азит:
http://www.ux.ua/a10085/?nt=103

тут написано что Днепр Азит прекратил существование в 2017 году
как лидер оборота он оказался?

http://investfunds.ua/markets/stocks/DneprAzot/
Биржевые параметры
Акция прекратила обращение на бирже ПФТС с 23.01.2017


DNAZ - http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=DNAZ

где графики увидеть??
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:33

СУПЕР ответ на вопросы:

Я думаю спекуляция с акциями чтобы курс прогрузить к 27.4---27.9, а потом резко отказ опять к 28.8.

Кто не согласен? :mrgreen:
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:36

Re: Идеи: портфель

  proftpd66 написав:тут написано что Днепр Азит прекратил существование в 2017 году


[акция прекратила обращение на бирже] не равно [Днепр Азит прекратил существование]
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:39

Re: Идеи: портфель

  proftpd66 написав:где графики увидеть??


а цель какая? по сделкам 27-28 октября прогнали на 30 млн грн бумагу
для мелких физиков врядли имеется пакет в продаже
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 гру, 2020 21:40

  DmitryZP написав:
  proftpd66 написав:где графики увидеть??


а цель какая? по сделкам 27-28 октября прогнали на 30 млн грн бумагу
для мелких физиков врядли имеется пакет в продаже


мне просто было интересно...

мироновский завод можно купить через брокера. Я просто завтыкал, не следил за акциями, модно было бы купить.

Спекуляции с акциями для того, чтобы курс гривны уронить до 27.4 и потом опять на вверх.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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