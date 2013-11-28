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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56
user412 написав:
Фрідом Фінанс вроде ж запилили интернет трейдинг через свой сайт?
Тем временем у россиян больше 8 миллионов частных инвесторов, больше миллиона активных трейдеров и куча мобильных приложений для торгов.
Так а зачем вам эти неликвиды, если можно открыть счет на IBKR и спокойно инвестировать на более сотни рынков мира? В Украине рынок акций никому не нужен и вряд ли будет нужен в обозримом будущем, как его не регулируй...
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Andrew2
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Додано: Вів 08 гру, 2020 15:21
Andrew2
так давно есть счет у Interactive Brokers
но есть немного и неликвидов местных
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user412
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Додано: Вів 08 гру, 2020 22:54
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний, в частности, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.
Соответствующим решением НКЦБФР также допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.
"И заплатил за этот пир (допуск ценных бумаг Tesla - ИФ) ваш покорный слуга. Но нечего, пора нашим фондам выходить на новый уровень", - прокомментировал директор инвестиционной группы "Универ" Александр Куликов в Facebook. (Интерфакс)
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Додано: Вів 08 гру, 2020 23:44
Сколько в РФ компании выплатили дивов? Не в процентах, а в реальных деньгах?
Это топливо для розничного рынка.
На наш рынок рост на скупке для создания контрольного пакета.
Вопрос не к хромаеву, а к бизнесу.
И на этот вопрос бизнес ответил - для них публичность обуза.
Так с какого перепуга рынку быть. Рынок это две стороны, а у нас ни желания размещать капитал и тем более привлекать.
Кто-то дома колотит жену, кто-то нет. И на это не влияет нормативная база, ни наличие регулятора.
А плохому танцору всегда яйца мешают.
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