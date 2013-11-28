RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2397239823992400

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 69
Сильный рост
10%
7
Рост
13%
9
Болото
57%
39
Падение
20%
14
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 14:56

  user412 написав:Фрідом Фінанс вроде ж запилили интернет трейдинг через свой сайт?

Тем временем у россиян больше 8 миллионов частных инвесторов, больше миллиона активных трейдеров и куча мобильных приложений для торгов.


Так а зачем вам эти неликвиды, если можно открыть счет на IBKR и спокойно инвестировать на более сотни рынков мира? В Украине рынок акций никому не нужен и вряд ли будет нужен в обозримом будущем, как его не регулируй...
Andrew2
 
Повідомлень: 1097
З нами з: 30.06.15
Подякував: 263 раз.
Подякували: 224 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 15:21

Andrew2
так давно есть счет у Interactive Brokers
но есть немного и неликвидов местных
user412
 
Повідомлень: 529
З нами з: 21.10.10
Подякував: 199 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 22:54

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний, в частности, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc.
Соответствующим решением НКЦБФР также допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM.
"И заплатил за этот пир (допуск ценных бумаг Tesla - ИФ) ваш покорный слуга. Но нечего, пора нашим фондам выходить на новый уровень", - прокомментировал директор инвестиционной группы "Универ" Александр Куликов в Facebook. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
Повідомлень: 140
З нами з: 18.06.18
Подякував: 26 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 08 гру, 2020 23:44

Сколько в РФ компании выплатили дивов? Не в процентах, а в реальных деньгах?
Это топливо для розничного рынка.
На наш рынок рост на скупке для создания контрольного пакета.
Вопрос не к хромаеву, а к бизнесу.
И на этот вопрос бизнес ответил - для них публичность обуза.
Так с какого перепуга рынку быть. Рынок это две стороны, а у нас ни желания размещать капитал и тем более привлекать.

Кто-то дома колотит жену, кто-то нет. И на это не влияет нормативная база, ни наличие регулятора.
А плохому танцору всегда яйца мешают.
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10759
З нами з: 02.09.08
Подякував: 663 раз.
Подякували: 1576 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2397239823992400
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 81997
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.