user412 написав:Фрідом Фінанс вроде ж запилили интернет трейдинг через свой сайт?
Тем временем у россиян больше 8 миллионов частных инвесторов, больше миллиона активных трейдеров и куча мобильных приложений для торгов.
Так а зачем вам эти неликвиды, если можно открыть счет на IBKR и спокойно инвестировать на более сотни рынков мира? В Украине рынок акций никому не нужен и вряд ли будет нужен в обозримом будущем, как его не регулируй...
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний, в частности, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc. Соответствующим решением НКЦБФР также допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM. "И заплатил за этот пир (допуск ценных бумаг Tesla - ИФ) ваш покорный слуга. Но нечего, пора нашим фондам выходить на новый уровень", - прокомментировал директор инвестиционной группы "Универ" Александр Куликов в Facebook. (Интерфакс)
Сколько в РФ компании выплатили дивов? Не в процентах, а в реальных деньгах? Это топливо для розничного рынка. На наш рынок рост на скупке для создания контрольного пакета. Вопрос не к хромаеву, а к бизнесу. И на этот вопрос бизнес ответил - для них публичность обуза. Так с какого перепуга рынку быть. Рынок это две стороны, а у нас ни желания размещать капитал и тем более привлекать.
Кто-то дома колотит жену, кто-то нет. И на это не влияет нормативная база, ни наличие регулятора. А плохому танцору всегда яйца мешают.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) Украины допустила к обращению в Украине акции шести компаний, в частности, Facebook Inc., Tesla Inc., Netflix Inc., Microsoft Corporation, Visa Inc и Advanced Micro Devices, Inc. Соответствующим решением НКЦБФР также допустила к обращению в Украине инвестпаи инвестиционного биржевого фонда Invesco QQQ Trust SM. "И заплатил за этот пир (допуск ценных бумаг Tesla - ИФ) ваш покорный слуга. Но нечего, пора нашим фондам выходить на новый уровень", - прокомментировал директор инвестиционной группы "Универ" Александр Куликов в Facebook. (Интерфакс)
Так вроде они уже раньше заводили сюда Apple - ну и где он? С той наценкой что они тут его пытались продавать никто не брал. Думаете сейчас что-то изменится и можно будет взять по цене на NYSE в долларах умноженной на курс гривны к доллару в моменте?
PS. Чето подумалось у нас тут вместо Visa (~5900 грн/акция) есть свой "гигант" - Мотор Сич (5500 грн/акция), торги которым заблокированы уже не один год и цена акции = константа.
Как по мне с иностранными акциями у нас для широкого населения ничего не получится. Комиссии за хранение конские, а те, кто могут их платить и не замечать, скорее купят акции в США и не будут вообще платить ничего.
50|100 грн. -- это конские..? Консьержам уже больше платят
Посмотрел "Яблоко" с 30.07.2019. На первичном размещение был оборот 550 тыс. грн. и за остальной период нагнали прим. сколько же. На шьет цены, то комиссия в 10% -- это услуга за предоставления акции на нашей бирже.
UX-2019 написав:Yuri_Z 50/100 грн в месяц за бумагу да это много это до 50 баксов в год ни за что, особенно если сравнивать с тем что эту же бумагу можно купить в США и не плать хранение вообще.
если это ни за что, то можете открыть своего хранителя и бесплатно это делать во вторых, для вас "бесплатно" пока лежит бумага на брокере когда же вы захотите ее вывести на отдельный счет, вы получите прайс в 250 баксов в месяц и более
Асоціації фондового ринку звернулись до Президента України з приводу нового керівництва НКЦПФР
У своєму зверненні СРО та профоб’єднання фондового ринку, з урахуванням того, що у лютому 2021 року спливає термін повноважень Голови та трьох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які звільняються та призначаються Президентом України, запропонували пану Зеленському В.О. залучити професійну спільноту до експертної оцінки кандидатур Голови та членів НКЦПФР, яких призначатиме Президент.
Представники ринку зауважили на тому, що сьогодні фондовий ринок України знаходиться у глибокій кризі, в тому числі з причин дій керівництва НКЦПФР, яке протягом останніх шести років не сприяло розвитку вітчизняного фондового ринку.
Висловивши свою стурбованість Концепцією розвитку фондового ринку до 2025 року, яку Комісія запропонувала Кабінету Міністрів, СРО та профоб’єднання зауважили, що такі підходи в регулюванні можуть призвести до повної руйнації національних ринків капіталу та знищення конкурентної основи їх функціонування.
Проаналізувавши відкриті данні, професійні асоціації, зазначили, що кількість цінних паперів, які знаходяться в обігу, за останні шість років катастрофічно скоротилась. На ринку практично не залишилось цінних паперів українських емітентів, в які можна інвестувати активи і які викликали б довіру у інвесторів. Умови діяльності українського фондового ринку за останні роки стали більш жорсткими, ніж у країнах Європейського Союзу. Проте, головною метою нинішнього керівництва НКЦПФР є не розвиток ринку, а розширення власних повноважень.
Представники професійної спільноти вважають, що для розбудови українського фондового ринку необхідно здійснити докорінне «перезавантаження» стратегії, тактики, підходів та методів НКЦПФР, починаючи з аналізу її повноважень та ефективності їх виконання, включаючи ротацію керівництва регулятора.
З метою відновлення українського фондового ринку та його сталого розвитку, представники ринку звернулись до Президента України з проханням залучати їх представників до визначення напрямків та шляхів відродження ринку, а також до експертної оцінки кандидатур Голови та членів НКЦПФР.