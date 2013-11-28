Асоціації фондового ринку звернулись до Президента України з приводу нового керівництва НКЦПФРУ своєму зверненні СРО та профоб’єднання фондового ринку, з урахуванням того, що у лютому 2021 року спливає термін повноважень Голови та трьох членів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), які звільняються та призначаються Президентом України, запропонували пану Зеленському В.О. залучити професійну спільноту до експертної оцінки кандидатур Голови та членів НКЦПФР, яких призначатиме Президент.Представники ринку зауважили на тому, що сьогодні фондовий ринок України знаходиться у глибокій кризі, в тому числі з причин дій керівництва НКЦПФР, яке протягом останніх шести років не сприяло розвитку вітчизняного фондового ринку.Висловивши свою стурбованість Концепцією розвитку фондового ринку до 2025 року, яку Комісія запропонувала Кабінету Міністрів, СРО та профоб’єднання зауважили, що такі підходи в регулюванні можуть призвести до повної руйнації національних ринків капіталу та знищення конкурентної основи їх функціонування.Проаналізувавши відкриті данні, професійні асоціації, зазначили, що кількість цінних паперів, які знаходяться в обігу, за останні шість років катастрофічно скоротилась. На ринку практично не залишилось цінних паперів українських емітентів, в які можна інвестувати активи і які викликали б довіру у інвесторів. Умови діяльності українського фондового ринку за останні роки стали більш жорсткими, ніж у країнах Європейського Союзу. Проте, головною метою нинішнього керівництва НКЦПФР є не розвиток ринку, а розширення власних повноважень.Представники професійної спільноти вважають, що для розбудови українського фондового ринку необхідно здійснити докорінне «перезавантаження» стратегії, тактики, підходів та методів НКЦПФР, починаючи з аналізу її повноважень та ефективності їх виконання, включаючи ротацію керівництва регулятора.З метою відновлення українського фондового ринку та його сталого розвитку, представники ринку звернулись до Президента України з проханням залучати їх представників до визначення напрямків та шляхів відродження ринку, а також до експертної оцінки кандидатур Голови та членів НКЦПФР.