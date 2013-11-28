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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 09 гру, 2020 22:23
GTS
Бросилась в глаза эта табличка..
Что они натворили...За такие вещи дают реальные сроки.. Чьи заказы они выполняли? Гости с поребрика лучше бы не смогли бы все развалить..
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vladislavlvov
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