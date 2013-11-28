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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2398239924002401

Какие у Вас ожидание по украинскому рынку акций на ближайшие год-два?

Идеи: портфель 2.9 5 69
Сильный рост
10%
7
Рост
13%
9
Болото
57%
39
Падение
20%
14
Всього голосів : 69
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:23

GTS
Бросилась в глаза эта табличка..
Зображення

Что они натворили...За такие вещи дают реальные сроки.. Чьи заказы они выполняли? Гости с поребрика лучше бы не смогли бы все развалить..
vladislavlvov
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  #<1 ... 2398239924002401
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