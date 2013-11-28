Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% — до 1,77 трлн грн. С начала года денежная масса выросла на 23% или на 330,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины. (Интерфакс)
Yuri_Z На этот год планировалась эмиссия 20%, немного перевыполнили. Но это все напоминает 2013 год , тогда тоже эмиссия была неслабая, вопрос куда идут эти деньги и ответом будет результат курсовой политики следующих годов. Перечитывая новости и комментарии в 2013 году, все почти было не плохо и ЗВР были 24,5 млрд дол. Здесь еще пандемия и правила МВФ, «Согласно правилам МВФ, страны, чьи валюты не являются резервными, не имеют права осуществлять национальную эмиссию в тех объемах, которые им нужны. Грубо говоря, крови в экономике Украины не столько, сколько нужно, а столько, сколько долларов и евро есть в золотовалютных резервах. Украина берет кредиты за рубежом. Для чего? Чтобы эмитировать гривну. Плюс пирамида ОВГЗ "Национальный банк Украины в 2019 году напечатал почти 200 млрд гривен, активно выкупая иностранную валюту с рынка. Более того, эти напечатанные средства направлялись прямо в государственный бюджет Украины, ведь именно его финансирование посредством гривневых ОВГЗ обеспечивал приток иностранного капитала в страну. В обратную сторону НБУ забрал из экономики только более 20 млрд грн — через возвращение банками рефинансирования и погашения ОВГЗ в его портфеле." Подробнее https://nv.ua/biz/experts/nbu-pechat-de ... 99254.html
Как по мне очень опасно быть в фантиках, уж лучше валюта