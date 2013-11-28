Додано: Чет 10 гру, 2020 22:52

На этот год планировалась эмиссия 20%, немного перевыполнили. Но это все напоминает 2013 год , тогда тоже эмиссия была неслабая, вопрос куда идут эти деньги и ответом будет результат курсовой политики следующих годов.Перечитывая новости и комментарии в 2013 году, все почти было не плохо и ЗВР были 24,5 млрд дол.Здесь еще пандемия и правила МВФ, «Согласно правилам МВФ, страны, чьи валюты не являются резервными, не имеют права осуществлять национальную эмиссию в тех объемах, которые им нужны. Грубо говоря, крови в экономике Украины не столько, сколько нужно, а столько, сколько долларов и евро есть в золотовалютных резервах. Украина берет кредиты за рубежом. Для чего? Чтобы эмитировать гривну.Плюс пирамида ОВГЗ"Национальный банк Украины в 2019 году напечатал почти 200 млрд гривен, активно выкупая иностранную валюту с рынка. Более того, эти напечатанные средства направлялись прямо в государственный бюджет Украины, ведь именно его финансирование посредством гривневых ОВГЗ обеспечивал приток иностранного капитала в страну. В обратную сторону НБУ забрал из экономики только более 20 млрд грн — через возвращение банками рефинансирования и погашения ОВГЗ в его портфеле."ПодробнееКак по мне очень опасно быть в фантиках, уж лучше валюта