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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2398239924002401

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 9
Нет
44%
4
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
33%
3
Да!
0
0
Да, но после обвала
22%
2
Всього голосів : 9
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:23

GTS
Бросилась в глаза эта табличка..


Что они натворили...За такие вещи дают реальные сроки.. Чьи заказы они выполняли? Гости с поребрика лучше бы не смогли бы все развалить..Зображення

Фондовики раньше была элита.. теперь ушли и поменяли профессию как минимум 70% -80 % от всех кто был на рынке..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 03:02

центр энерго брать? в гривнах?

https://www.investing.com/equities/tsentrenergo

Турбо-Атом
https://www.investing.com/equities/turboatom
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:12

Уважаемые коллеги!

Фиксируем опрос Зображення
Голосуем за новый.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:25

Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% — до 1,77 трлн грн. С начала года денежная масса выросла на 23% или на 330,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:52

Yuri_Z На этот год планировалась эмиссия 20%, немного перевыполнили. Но это все напоминает 2013 год , тогда тоже эмиссия была неслабая, вопрос куда идут эти деньги и ответом будет результат курсовой политики следующих годов.
Перечитывая новости и комментарии в 2013 году, все почти было не плохо и ЗВР были 24,5 млрд дол.
Здесь еще пандемия и правила МВФ, «Согласно правилам МВФ, страны, чьи валюты не являются резервными, не имеют права осуществлять национальную эмиссию в тех объемах, которые им нужны. Грубо говоря, крови в экономике Украины не столько, сколько нужно, а столько, сколько долларов и евро есть в золотовалютных резервах. Украина берет кредиты за рубежом. Для чего? Чтобы эмитировать гривну.
Плюс пирамида ОВГЗ
"Национальный банк Украины в 2019 году напечатал почти 200 млрд гривен, активно выкупая иностранную валюту с рынка. Более того, эти напечатанные средства направлялись прямо в государственный бюджет Украины, ведь именно его финансирование посредством гривневых ОВГЗ обеспечивал приток иностранного капитала в страну. В обратную сторону НБУ забрал из экономики только более 20 млрд грн — через возвращение банками рефинансирования и погашения ОВГЗ в его портфеле."
Подробнее https://nv.ua/biz/experts/nbu-pechat-de ... 99254.html

Как по мне очень опасно быть в фантиках, уж лучше валюта
ujin_lord
 
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