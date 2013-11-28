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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2399240024012402>

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 16
Нет
44%
7
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
31%
5
Да!
0
0
Да, но после обвала
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 09 гру, 2020 22:23

GTS
Бросилась в глаза эта табличка..


Что они натворили...За такие вещи дают реальные сроки.. Чьи заказы они выполняли? Гости с поребрика лучше бы не смогли бы все развалить..Зображення

Фондовики раньше была элита.. теперь ушли и поменяли профессию как минимум 70% -80 % от всех кто был на рынке..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 03:02

центр энерго брать? в гривнах?

https://www.investing.com/equities/tsentrenergo

Турбо-Атом
https://www.investing.com/equities/turboatom
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 13:12

Уважаемые коллеги!

Фиксируем опрос Зображення
Голосуем за новый.

С ув.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 21:25

Денежная масса в Украине в ноябре 2020 года возросла на 0,8% — до 1,77 трлн грн. С начала года денежная масса выросла на 23% или на 330,5 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные денежно-кредитной статистики Национального банка Украины. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 гру, 2020 22:52

Yuri_Z На этот год планировалась эмиссия 20%, немного перевыполнили. Но это все напоминает 2013 год , тогда тоже эмиссия была неслабая, вопрос куда идут эти деньги и ответом будет результат курсовой политики следующих годов.
Перечитывая новости и комментарии в 2013 году, все почти было не плохо и ЗВР были 24,5 млрд дол.
Здесь еще пандемия и правила МВФ, «Согласно правилам МВФ, страны, чьи валюты не являются резервными, не имеют права осуществлять национальную эмиссию в тех объемах, которые им нужны. Грубо говоря, крови в экономике Украины не столько, сколько нужно, а столько, сколько долларов и евро есть в золотовалютных резервах. Украина берет кредиты за рубежом. Для чего? Чтобы эмитировать гривну.
Плюс пирамида ОВГЗ
"Национальный банк Украины в 2019 году напечатал почти 200 млрд гривен, активно выкупая иностранную валюту с рынка. Более того, эти напечатанные средства направлялись прямо в государственный бюджет Украины, ведь именно его финансирование посредством гривневых ОВГЗ обеспечивал приток иностранного капитала в страну. В обратную сторону НБУ забрал из экономики только более 20 млрд грн — через возвращение банками рефинансирования и погашения ОВГЗ в его портфеле."
Подробнее https://nv.ua/biz/experts/nbu-pechat-de ... 99254.html

Как по мне очень опасно быть в фантиках, уж лучше валюта
ujin_lord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 13:44

Украина доразмещает еврооблигации с погашением в 2033 году на $500 млн, ориентир доходности дополнительного выпуска составляет около 6,4%,.
Книга заявок открыта, финальные параметры сделки будут определены в пятницу. Организаторами размещения выступают BNP Paribas и Goldman Sachs.
Основной выпуск евробондов Украины с погашением в марте 2033 г. был размещен в июле этого года, его объем составляет $2 млрд, ставка купона - 7,25%.
Источники в правительстве подтвердили агентству "Интерфакс-Украина" факт проведения размещения, однако какая-либо официальная информация на этот счет пока отсутствует. (интерфакс)

Учётная ставка НБУ 6,00%
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 гру, 2020 18:35

  Yuri_Z написав:Учётная ставка НБУ 6,00%

Еврооблигации как правило не в гривне

Средняя купонная доходность гос облигаций в фонде iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
составляет 4,15%
St/2
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 11:35

В Харьковской области в ночь на воскресенье начался пожар на Змиевской ТЭС ПАО "Центрэнерго".
Как информирует пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, сообщение о возгорании в корпусе Б энергоблока №9 поступило на номер 101 в 1:04.
"К месту происшествия были направлены подразделения ГСЧС в количестве 12 отделений на автоцистернах и 2 - на автолестницах. По прибытию было установлено, что горела набивка двух регенеративных воздушных подогревателей и произошло повышение температуры в 4-х бункерах золы. Площадь пожара составляла 50 кв.м", - говорится в сообщении.
В 3:45 пожар был локализован, в 8:36 - полностью ликвидирован.
Пострадавших нет. Причина возгорания и ущерб, нанесенный огнем, устанавливаются. (Интерфакс)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 гру, 2020 22:25

Житомироблэнерго

Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.
Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.
Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали
slgv
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:10

slgv

Думаю без судебного процесса здесь не обойдется , слишком очевидное желание размыть долю в своих интересах. 20 млн. гривен им понадобились доп. капитала :)
https://www.ztoe.com.ua/documents/povid ... 122020.pdf
AA+
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