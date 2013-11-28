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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2399240024012402

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 16
Нет
44%
7
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
31%
5
Да!
0
0
Да, но после обвала
25%
4
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:14

  slgv написав:Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.
Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.
Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали

Неужели никто не продал по 1,67 ? :shock: По словам хромотарабановых миноритарии просто мечт не чаяли в сквиз ауте по 0,07 mmki,0,56 azst...
А тут, такая то, цена! )
Теперь, по классике, нужно остатки оценить в НОМИНАЛ - так сказать "за вартiстю набуття власником домiнуючого пакету" и адью. Кто не продал раньше, еще и пожалеет :mrgreen:
Глядя на количество бумаг в свободном обороте на Украине, понимаешь сколько бы осталось автомобилей на дорогах ЕС, если бы еврочиновники ввели, к примеру, ограничения на передвижение по трассам всех кто ниже стандарта ЕВРО 6. Этот же лысый украинский бюрократ, своих европейских "коллег" превзошел по наглости и безпринципности, введя своеобразный стандарт для эмитентов в стране, в которой до сих пор большинство даже не имеет предстааления о том, где расположен катализатор (ввиду его полного отсутствия)))
Эмитенты не желают публичности... Смешно. Особенно монополии. Таких псевдореформаторов в Европу, от EuroStoxx50 не осталось бы и десятка желающих остаться публичными
Ps.Однозначно в суд, но тут уже все зависит от пакета и целесообразности. Можно поинтересоваться в письменном виде, ценой и проектом договора "обов'язкового викупу вiдповiдно до правочину - збiльшення статутного капiталу".
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:42

  slgv написав:Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.
Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.
Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали



Дата исключения из cписка 02.06.2017

http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=ZHEN

написано что нету, или восстала из мертвых?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:58

Фонд государственного имущества хочет продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.

https://hromadske.ua/ru/posts/fond-gosi ... -2021-goda
Yuri_Z
 
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