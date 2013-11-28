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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2399240024012402 Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже? Идеи: портфель 2.6 5 16 Нет 44% 7 Нет, есть Apple 0 0 Нет, есть выход на USA 31% 5 Да! 0 0 Да, но после обвала 25% 4 Всього голосів : 16 Додано: Пон 14 гру, 2020 00:14 slgv написав: Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.

Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.

Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали

Неужели никто не продал по 1,67 ? По словам хромотарабановых миноритарии просто мечт не чаяли в сквиз ауте по 0,07 mmki,0,56 azst...

А тут, такая то, цена! )

Теперь, по классике, нужно остатки оценить в НОМИНАЛ - так сказать "за вартiстю набуття власником домiнуючого пакету" и адью. Кто не продал раньше, еще и пожалеет

Глядя на количество бумаг в свободном обороте на Украине, понимаешь сколько бы осталось автомобилей на дорогах ЕС, если бы еврочиновники ввели, к примеру, ограничения на передвижение по трассам всех кто ниже стандарта ЕВРО 6. Этот же лысый украинский бюрократ, своих европейских "коллег" превзошел по наглости и безпринципности, введя своеобразный стандарт для эмитентов в стране, в которой до сих пор большинство даже не имеет предстааления о том, где расположен катализатор (ввиду его полного отсутствия)))

Эмитенты не желают публичности... Смешно. Особенно монополии. Таких псевдореформаторов в Европу, от EuroStoxx50 не осталось бы и десятка желающих остаться публичными

Ps.Однозначно в суд, но тут уже все зависит от пакета и целесообразности. Можно поинтересоваться в письменном виде, ценой и проектом договора "обов'язкового викупу вiдповiдно до правочину - збiльшення статутного капiталу". Неужели никто не продал по 1,67 ?По словам хромотарабановых миноритарии просто мечт не чаяли в сквиз ауте по 0,07 mmki,0,56 azst...А тут, такая то, цена! )Теперь, по классике, нужно остатки оценить в НОМИНАЛ - так сказать "за вартiстю набуття власником домiнуючого пакету" и адью. Кто не продал раньше, еще и пожалеетГлядя на количество бумаг в свободном обороте на Украине, понимаешь сколько бы осталось автомобилей на дорогах ЕС, если бы еврочиновники ввели, к примеру, ограничения на передвижение по трассам всех кто ниже стандарта ЕВРО 6. Этот же лысый украинский бюрократ, своих европейских "коллег" превзошел по наглости и безпринципности, введя своеобразный стандарт для эмитентов в стране, в которой до сих пор большинство даже не имеет предстааления о том, где расположен катализатор (ввиду его полного отсутствия)))Эмитенты не желают публичности... Смешно. Особенно монополии. Таких псевдореформаторов в Европу, от EuroStoxx50 не осталось бы и десятка желающих остаться публичнымиPs.Однозначно в суд, но тут уже все зависит от пакета и целесообразности. Можно поинтересоваться в письменном виде, ценой и проектом договора "обов'язкового викупу вiдповiдно до правочину - збiльшення статутного капiталу". VRI выше сильнее быстрее

Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?)) paolot Повідомлень: 129 З нами з: 14.02.18 Подякував: 3 раз. Подякували: 48 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 00:42 slgv написав: Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.

Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.

Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали





Дата исключения из cписка 02.06.2017



http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=ZHEN



написано что нету, или восстала из мертвых? написано что нету, или восстала из мертвых?

https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы. Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176Хозяин системы. proftpd66

Повідомлень: 3862 З нами з: 22.12.16 Подякував: 303 раз. Подякували: 218 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Пон 14 гру, 2020 09:58 Фонд государственного имущества хочет продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.

https://hromadske.ua/ru/posts/fond-gosi ... -2021-goda Yuri_Z Повідомлень: 145 З нами з: 18.06.18 Подякував: 27 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2399240024012402 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47 166 82172

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