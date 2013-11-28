Додано: Пон 14 гру, 2020 00:14

slgv написав: Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.

Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.

Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали

Неужели никто не продал по 1,67 ?По словам хромотарабановых миноритарии просто мечт не чаяли в сквиз ауте по 0,07 mmki,0,56 azst...А тут, такая то, цена! )Теперь, по классике, нужно остатки оценить в НОМИНАЛ - так сказать "за вартiстю набуття власником домiнуючого пакету" и адью. Кто не продал раньше, еще и пожалеетГлядя на количество бумаг в свободном обороте на Украине, понимаешь сколько бы осталось автомобилей на дорогах ЕС, если бы еврочиновники ввели, к примеру, ограничения на передвижение по трассам всех кто ниже стандарта ЕВРО 6. Этот же лысый украинский бюрократ, своих европейских "коллег" превзошел по наглости и безпринципности, введя своеобразный стандарт для эмитентов в стране, в которой до сих пор большинство даже не имеет предстааления о том, где расположен катализатор (ввиду его полного отсутствия)))Эмитенты не желают публичности... Смешно. Особенно монополии. Таких псевдореформаторов в Европу, от EuroStoxx50 не осталось бы и десятка желающих остаться публичнымиPs.Однозначно в суд, но тут уже все зависит от пакета и целесообразности. Можно поинтересоваться в письменном виде, ценой и проектом договора "обов'язкового викупу вiдповiдно до правочину - збiльшення статутного капiталу".