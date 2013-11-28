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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2399240024012402

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.9 5 20
Нет
35%
7
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
35%
7
Да!
0
0
Да, но после обвала
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:14

  slgv написав:Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.
Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.
Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали

Неужели никто не продал по 1,67 ? :shock: По словам хромотарабановых миноритарии просто мечт не чаяли в сквиз ауте по 0,07 mmki,0,56 azst...
А тут, такая то, цена! )
Теперь, по классике, нужно остатки оценить в НОМИНАЛ - так сказать "за вартiстю набуття власником домiнуючого пакету" и адью. Кто не продал раньше, еще и пожалеет :mrgreen:
Глядя на количество бумаг в свободном обороте на Украине, понимаешь сколько бы осталось автомобилей на дорогах ЕС, если бы еврочиновники ввели, к примеру, ограничения на передвижение по трассам всех кто ниже стандарта ЕВРО 6. Этот же лысый украинский бюрократ, своих европейских "коллег" превзошел по наглости и безпринципности, введя своеобразный стандарт для эмитентов в стране, в которой до сих пор большинство даже не имеет предстааления о том, где расположен катализатор (ввиду его полного отсутствия)))
Эмитенты не желают публичности... Смешно. Особенно монополии. Таких псевдореформаторов в Европу, от EuroStoxx50 не осталось бы и десятка желающих остаться публичными
Ps.Однозначно в суд, но тут уже все зависит от пакета и целесообразности. Можно поинтересоваться в письменном виде, ценой и проектом договора "обов'язкового викупу вiдповiдно до правочину - збiльшення статутного капiталу".
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 00:42

  slgv написав:Новости нашего рынка - два месяца назад радуясь одобрению введения RAB тарифов Житомир предложил выкупить акции по 1.67 грн. Цель - получить 95% и далее обязательный выкуп. Потому что незачем делиться результатами прогрессивных тарифов с простым народом.
Понятно что желающих оказалось мало. Они не растерялись и на собрании акционеров 28 декабря собираются провести допку в пользу ВС Энерджи, чтобы получить 95% и обязательный выкуп. При этом другие акционеры покупать допку права не имеют.
Читаю документ и как будто вернулся в середину 90-х. Как говорят - когда думали что падать дальше некуда снизу постучали



Дата исключения из cписка 02.06.2017

http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=ZHEN

написано что нету, или восстала из мертвых?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 09:58

Фонд государственного имущества хочет продать Центрэнерго в конце 2021 года, если Верховная Рада разрешит проведение большой приватизации.

https://hromadske.ua/ru/posts/fond-gosi ... -2021-goda
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 11:18

Re: Идеи: портфель

  proftpd66 написав:Дата исключения из cписка 02.06.2017

http://www.ux.ua/ru/issue.aspx?code=ZHEN

написано что нету, или восстала из мертвых?


Если акция не обращается на бирже, то это не означает что ее не существует или что она "умерла". Есть и другие биржи. Можно вообще внебиржевую сделку заключить
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 16:38

DmitryZP

через какую биржу можно заключить? Там надо на большую очень сумму?

на международных информативных площадок, нету такой акции. По этому интересуюсь.
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 14 гру, 2020 19:43

proftpd66
похоже уже только вне биржи
https://pfts.ua/tabdata/bs/moreinformat ... icker=ZHEN - тут тоже торги приостановлены
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 гру, 2020 14:45

  proftpd66 написав:центр энерго брать? в гривнах?

https://www.investing.com/equities/tsentrenergo

Турбо-Атом
https://www.investing.com/equities/turboatom


Центр энерго
7.00 +0.25 +3.70%

Надо бежать брать :)
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 01:33

UNAF

14 декабря состоялись первые взаимные расчеты между Нафтогазом, Укрнафтой и госбюджетом на 5,3 млрд грн согласно принятым изменениям в государственный бюджет.

Первые цветочки. Затем будут ягодки ))
№SCC V 2015/092
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 02:15

  paolot написав:
14 декабря состоялись первые взаимные расчеты между Нафтогазом, Укрнафтой и госбюджетом на 5,3 млрд грн согласно принятым изменениям в государственный бюджет.

Первые цветочки. Затем будут ягодки ))
№SCC V 2015/092


поясните?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 09:08

  proftpd66 написав:
  paolot написав:
14 декабря состоялись первые взаимные расчеты между Нафтогазом, Укрнафтой и госбюджетом на 5,3 млрд грн согласно принятым изменениям в государственный бюджет.

Первые цветочки. Затем будут ягодки ))
№SCC V 2015/092


поясните?


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greenozon
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