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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2400240124022403

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.7 5 22
Нет
41%
9
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
32%
7
Да!
0
0
Да, но после обвала
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:57



как это на акциях отобразится?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:20

  proftpd66 написав:


как это на акциях отобразится?

Вырастут, пристегивайте ремни :)
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:21

  reestr написав:
  proftpd66 написав:


как это на акциях отобразится?

Вырастут, пристегивайте ремни :)


что вообще может вырасти? если нет нормальной биржи..нет ликвидности..нет эмитентов..
vladislavlvov
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  #<1 ... 2400240124022403
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