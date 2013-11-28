greenozon написав:
https://lmgtfy.app/?q=%E2%84%96SCC+V+2015%2F092
как это на акциях отобразится?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 16 гру, 2020 15:57
как это на акциях отобразится?
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Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Сер 16 гру, 2020 19:20
Вырастут, пристегивайте ремни
Додано: Чет 17 гру, 2020 17:21
что вообще может вырасти? если нет нормальной биржи..нет ликвидности..нет эмитентов..
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