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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2400240124022403

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.7 5 23
Нет
43%
10
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
30%
7
Да!
0
0
Да, но после обвала
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 15:57



как это на акциях отобразится?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 16 гру, 2020 19:20

  proftpd66 написав:


как это на акциях отобразится?

Вырастут, пристегивайте ремни :)
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 17:21

  reestr написав:
  proftpd66 написав:


как это на акциях отобразится?

Вырастут, пристегивайте ремни :)


что вообще может вырасти? если нет нормальной биржи..нет ликвидности..нет эмитентов..
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 19:18

Re: Идеи: портфель

В данном случае речь о акциях укрнафты ! :)
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:25

Какой прогноз роста?
Vladimir1977
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 гру, 2020 23:57

  Vladimir1977 написав:Какой прогноз роста?

Надо будет дождаться отчет за 2020год. Прогнозирую 300 грн на акцию чп, на очередном оса будут распределять ее и возможно прибыль за 2018 год , если пустят на дивы 50% будет примерно 250 грн Дивов ! Если нефть продолжит рост(51,5 $ за бар Brent сейчас) цена акций может вырасти до 700-800 грн перед отсечкой !
P. S. Есть ещё спорные (читай отжатые государством) 8 млрд кубов газа (1,6 ярда $ по текущей стоимости ) а это более 800 грн на акцию :)
reestr
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 гру, 2020 12:36

  paolot написав:Первые цветочки. Затем будут ягодки ))
№SCC V 2015/092


Financial Times :
"В прошлом году Коломойский почти достиг соглашения с правительством, согласившись прекратить разбирательства в Стокгольмском арбитраже и хотел передать свою 40-процентную долю в "Укрнафте" "Приватбанку" в обмен на неработающие кредиты банка, которые, по его словам, остаются ликвидными


The Daily Beast
Billionaire Ukrainian Oligarch Ihor Kolomoisky Under Investigation by FBI

Средства, которые вывели из ПриватБанка бывшие собственники Коломойский и Боголюбов, были сначала разделены, а затем объединены в лабиринт счетов по всему миру.
Об этом говорится в исковых документах Министерства юстиции США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбов

Ps. "Обмениваемый" актив, будет иметь четко выраженную стоимость. Следуя этому, любая передача права собственности и смена контролируемых долей предполагает оферту для остальных участников АО. Субьективно, такую ситуацию можно оценивать, как ВОЗМОЖНОСТЬ. Учитывая текущую стоимость бумаги, ценовой риск минимален. Решение за каждым. Некоторые, особо буйные головы (несколько страниц форума назад) уже определили происходящее, как возможность допродать недопроданное весной. Ситуативные скальперы, по другому и не назовешь :mrgreen:
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
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