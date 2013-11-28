Надо будет дождаться отчет за 2020год. Прогнозирую 300 грн на акцию чп, на очередном оса будут распределять ее и возможно прибыль за 2018 год , если пустят на дивы 50% будет примерно 250 грн Дивов ! Если нефть продолжит рост(51,5 $ за бар Brent сейчас) цена акций может вырасти до 700-800 грн перед отсечкой ! P. S. Есть ещё спорные (читай отжатые государством) 8 млрд кубов газа (1,6 ярда $ по текущей стоимости ) а это более 800 грн на акцию
paolot написав:Первые цветочки. Затем будут ягодки )) №SCC V 2015/092
Financial Times :
"В прошлом году Коломойский почти достиг соглашения с правительством, согласившись прекратить разбирательства в Стокгольмском арбитраже и хотел передать свою 40-процентную долю в "Укрнафте" "Приватбанку" в обмен на неработающие кредиты банка, которые, по его словам, остаются ликвидными
The Daily Beast
Billionaire Ukrainian Oligarch Ihor Kolomoisky Under Investigation by FBI
Средства, которые вывели из ПриватБанка бывшие собственники Коломойский и Боголюбов, были сначала разделены, а затем объединены в лабиринт счетов по всему миру. Об этом говорится в исковых документах Министерства юстиции США против Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбов
Ps. "Обмениваемый" актив, будет иметь четко выраженную стоимость. Следуя этому, любая передача права собственности и смена контролируемых долей предполагает оферту для остальных участников АО. Субьективно, такую ситуацию можно оценивать, как ВОЗМОЖНОСТЬ. Учитывая текущую стоимость бумаги, ценовой риск минимален. Решение за каждым. Некоторые, особо буйные головы (несколько страниц форума назад) уже определили происходящее, как возможность допродать недопроданное весной. Ситуативные скальперы, по другому и не назовешь
VRI выше сильнее быстрее Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))