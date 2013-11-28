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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2401240224032404

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 24
Нет
46%
11
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
29%
7
Да!
0
0
Да, но после обвала
25%
6
Всього голосів : 24
Повідомлення Додано: Суб 19 гру, 2020 11:26

Re: Идеи: портфель

Похоже на фантазии владельца залежавшегося пакета UNAF ))).
Мечтательный бычок
 
Повідомлень: 614
З нами з: 03.10.12
Подякував: 68 раз.
Подякували: 84 раз.
 
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  #<1 ... 2401240224032404
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