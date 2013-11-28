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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 19 гру, 2020 11:26
Re: Идеи: портфель
Похоже на фантазии владельца залежавшегося пакета UNAF ))).
Додано: Пон 21 гру, 2020 13:22
А кому потом продавать этот пакет объемом 5к ?)))
О вот как раз только что прошла сделка на 4к по 180, но это же не показатель.
Живите своим умом!
Додано: Пон 21 гру, 2020 14:53
zzzzzz
Вы правы в своих рассуждениях с позиции клиента биржи ликвидность которой руками хромотарабановых стремится к нулю.
Но в свете ожидаемого решения по арбитражному делу, могут быть задействованы механизмы, которые предполагают включение таких статтей ЗУ Про АТ, как ст.68 или 65-1.
Или вы думаете 283 человека напрасно давили на кнопки, как никогда ранее - решительно и дружно ))
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
Додано: Пон 21 гру, 2020 15:05
В этих механизмах будет крутится только один вопрос, вопрос цены, конечный бенефициар никогда недаст по биржевым ценам, что будет пролетом миноритариев.
Додано: Пон 21 гру, 2020 16:31
Про какой именно арбитраж идет дело ? Кто и что требовал и как это отразится на прибыли ?
( за сегодня было 2 сделки, одна безадресная аж на 10 акций с офера по 180, и на 4к адресная тоже по 180 )
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 гру, 2020 16:56
КАБМІН, "НАФТОГАЗ" І "УКРНАФТА" ЗАВЕРШИЛИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ
Також група сплатила ПАТ «Укрнафта» кошти за газ 2006 року видобутку, в тому числі, 12,6 млрд грн в рамках врегулювання, передбаченого Законами України 1005-ІХ та 1006-ІХ, та здійснила попередній платіж в розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений в наступні кілька років. Фактичні поставки газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для Укрнафти в цей період
Укрнафта здійснила низку податкових платежів до державного бюджету: 3,3 млрд грн податку податку на прибуток, 3,9 млрд грн ПДВ з суми передплати за газ та 28,9 млрд грн — за прострочені податкові зобов’язання, включно із штрафами та пенею.
Все це також означає, що загальна сума додаткових коштів, сплачених до державного бюджету, склала 10,3 млрд грн", - йдеться в заяві "Нафтог
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 гру, 2020 17:11
Нашел статью
Центре Эенрго могут обнакротить? что будет с акциями при продаже?
может быть скачек или наоборот?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:20
Ну... мне кажется что если нерезы будут покупать овгз, то и будут и акции расти.
Запланировано очень много разместить овгз
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:24
Re: Идеи: портфель
жодного звязку
+50грн !
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