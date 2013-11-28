Додано: Пон 21 гру, 2020 14:53

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Вы правы в своих рассуждениях с позиции клиента биржи ликвидность которой руками хромотарабановых стремится к нулю.

Но в свете ожидаемого решения по арбитражному делу, могут быть задействованы механизмы, которые предполагают включение таких статтей ЗУ Про АТ, как ст.68 или 65-1.

Или вы думаете 283 человека напрасно давили на кнопки, как никогда ранее - решительно и дружно ))

VRI выше сильнее быстрее

Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))