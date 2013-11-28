zzzzzz написав:КАБМІН, "НАФТОГАЗ" І "УКРНАФТА" ЗАВЕРШИЛИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ Також група сплатила ПАТ «Укрнафта» кошти за газ 2006 року видобутку, в тому числі, 12,6 млрд грн в рамках врегулювання, передбаченого Законами України 1005-ІХ та 1006-ІХ, та здійснила попередній платіж в розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений в наступні кілька років. Фактичні поставки газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для Укрнафти в цей період
Укрнафта здійснила низку податкових платежів до державного бюджету: 3,3 млрд грн податку податку на прибуток, 3,9 млрд грн ПДВ з суми передплати за газ та 28,9 млрд грн — за прострочені податкові зобов’язання, включно із штрафами та пенею.
Все це також означає, що загальна сума додаткових коштів, сплачених до державного бюджету, склала 10,3 млрд грн", - йдеться в заяві "Нафтог