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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.5 5 26
Нет
46%
12
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
31%
8
Да!
0
0
Да, но после обвала
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:43

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:мне кажется что если нерезы будут покупать овгз, то и будут и акции расти.


жодного звязку


посмотрите на курс гривны, овдп и про акции
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:47

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:мне кажется что если нерезы будут покупать овгз, то и будут и акции расти.


жодного звязку


посмотрите на курс гривны, овдп и про акции

поглянув, жодного звязку
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:08

  zzzzzz написав:КАБМІН, "НАФТОГАЗ" І "УКРНАФТА" ЗАВЕРШИЛИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ
Також група сплатила ПАТ «Укрнафта» кошти за газ 2006 року видобутку, в тому числі, 12,6 млрд грн в рамках врегулювання, передбаченого Законами України 1005-ІХ та 1006-ІХ, та здійснила попередній платіж в розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений в наступні кілька років. Фактичні поставки газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для Укрнафти в цей період

Укрнафта здійснила низку податкових платежів до державного бюджету: 3,3 млрд грн податку податку на прибуток, 3,9 млрд грн ПДВ з суми передплати за газ та 28,9 млрд грн — за прострочені податкові зобов’язання, включно із штрафами та пенею.

Все це також означає, що загальна сума додаткових коштів, сплачених до державного бюджету, склала 10,3 млрд грн", - йдеться в заяві "Нафтог


http://finbalance.com.ua/news/uryad-naftohaz-i-ukrnafta-zavershili-vzamorozrakhunki-na-desyatki-milyardiv-hriven?fbclid=IwAR1IyybWi95lC3gSO30jyMxhNjVRgYxQWI_X7eunc-IIhVlv6YpHAyXL3Fc

Как раз "допродадите недопроданное весной".
Удачи )))
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
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