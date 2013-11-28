zzzzzz написав:КАБМІН, "НАФТОГАЗ" І "УКРНАФТА" ЗАВЕРШИЛИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ Також група сплатила ПАТ «Укрнафта» кошти за газ 2006 року видобутку, в тому числі, 12,6 млрд грн в рамках врегулювання, передбаченого Законами України 1005-ІХ та 1006-ІХ, та здійснила попередній платіж в розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений в наступні кілька років. Фактичні поставки газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для Укрнафти в цей період
Укрнафта здійснила низку податкових платежів до державного бюджету: 3,3 млрд грн податку податку на прибуток, 3,9 млрд грн ПДВ з суми передплати за газ та 28,9 млрд грн — за прострочені податкові зобов’язання, включно із штрафами та пенею.
Все це також означає, що загальна сума додаткових коштів, сплачених до державного бюджету, склала 10,3 млрд грн", - йдеться в заяві "Нафтог
Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.
УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?
За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019 Убыток за три квартала - 3,6 млрд