посмотрите на курс гривны, овдп и про акции
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:43
посмотрите на курс гривны, овдп и про акции
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 Хозяин системы.
Додано: Вів 22 гру, 2020 18:47
поглянув, жодного звязку
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 22 гру, 2020 19:08
Как раз "допродадите недопроданное весной".
Удачи )))
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41
Сегодня предложили выкупить акции "Шахтоуправление Покровское" по 3грн. Даже забыл, что они у меня есть. Что за движ по ним? Кто в курсе?
Додано: Сер 23 гру, 2020 17:11
Re: Идеи: портфель
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:36
Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.
УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?
За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019
Убыток за три квартала - 3,6 млрд
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 гру, 2020 18:54
klokol
Мне тоже предлагали по 3,00 грн. А потом предлагали по 5,00 грн.
Стало известно, за сколько Ахметов купил крупнейшую шахту Донбасса
Додано: Сер 23 гру, 2020 22:46
Доход 2020 низкий потому что беня воспользовался провалом цен на нефть в апреле и выкупил всю ранее добытую нефть за копейки на одном аукционе в мае. Потом хотел повторить этот же финт в июне, но благодаря куюну, который поднял кипиш, бене дали по рукам, далее аукционы проходили по более менее рыночным ценам .
Я выше писал что надо ждать отчетность за 2020. Думаю все 38 ярдов лягут в доход этого года , так что там может быть до 600 грн на акцию ЧП , но это не точно )))). Короче, запасаемся попкорном и ждём отчёт !!! Это конечно же касается обладателей акций , а у кого их нет , рекомендую покупать !!! Риск минимален , профит может быть очень приличным !
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:14
reestr
А вот шанс получения дивидендов тоже очень не высокий ))
Еще за 2018 должны выплатить двд, но не спешат этого делать.
Насчет прибыли, очень все стремно, эти художники могут нарисовать все что угодно.
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 гру, 2020 11:26
При этом самих денег то у компании нет, и с учетом того что газ продан будущей добычи то ближайшие 3,2 млрд кубов уйдут в холостую, сколько лет они за него не будут денег получать вопрос открытый) ну и да, государство свои бабки уже получило и еще получит своими махинациями, а миноров опять нафиг пошлют.
Либо распределят всю "прибыль" на "инвестиции и развитие". Либо вовсе не будут голосовать по двд еще лет эдак х-дцать.
Думаю все закончится тем, что они спишут всю прибыль на покрытие убытков прошлых годов, санкции и тд, и останется мб пару гривен на дивиденд
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