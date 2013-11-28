Додано: Сер 23 гру, 2020 22:46

zzzzzz написав: reestr написав: https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-povnistyu-pogasyla-podatkovu-zaborgovanist-pered-derzhavoyu https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-povnistyu-pogasyla-podatkovu-zaborgovanist-pered-derzhavoyu





Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.



УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?



За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019

Убыток за три квартала - 3,6 млрд Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019Убыток за три квартала - 3,6 млрд

Доход 2020 низкий потому что беня воспользовался провалом цен на нефть в апреле и выкупил всю ранее добытую нефть за копейки на одном аукционе в мае. Потом хотел повторить этот же финт в июне, но благодаря куюну, который поднял кипиш, бене дали по рукам, далее аукционы проходили по более менее рыночным ценам .Я выше писал что надо ждать отчетность за 2020. Думаю все 38 ярдов лягут в доход этого года , так что там может быть до 600 грн на акцию ЧП , но это не точно )))). Короче, запасаемся попкорном и ждём отчёт !!! Это конечно же касается обладателей акций , а у кого их нет , рекомендую покупать !!! Риск минимален , профит может быть очень приличным !