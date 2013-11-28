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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.5 5 26
Нет
46%
12
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
31%
8
Да!
0
0
Да, но после обвала
23%
6
Всього голосів : 26
Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:43

  greenozon написав:
  proftpd66 написав:мне кажется что если нерезы будут покупать овгз, то и будут и акции расти.


жодного звязку


посмотрите на курс гривны, овдп и про акции
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 18:47

  proftpd66 написав:
  greenozon написав:
  proftpd66 написав:мне кажется что если нерезы будут покупать овгз, то и будут и акции расти.


жодного звязку


посмотрите на курс гривны, овдп и про акции

поглянув, жодного звязку
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 22 гру, 2020 19:08

  zzzzzz написав:КАБМІН, "НАФТОГАЗ" І "УКРНАФТА" ЗАВЕРШИЛИ ВЗАЄМОРОЗРАХУНКИ НА ДЕСЯТКИ МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ
Також група сплатила ПАТ «Укрнафта» кошти за газ 2006 року видобутку, в тому числі, 12,6 млрд грн в рамках врегулювання, передбаченого Законами України 1005-ІХ та 1006-ІХ, та здійснила попередній платіж в розмірі 23,5 млрд грн за газ майбутнього видобутку, що буде поставлений в наступні кілька років. Фактичні поставки газу також означатимуть оподатковуваний прибуток для Укрнафти в цей період

Укрнафта здійснила низку податкових платежів до державного бюджету: 3,3 млрд грн податку податку на прибуток, 3,9 млрд грн ПДВ з суми передплати за газ та 28,9 млрд грн — за прострочені податкові зобов’язання, включно із штрафами та пенею.

Все це також означає, що загальна сума додаткових коштів, сплачених до державного бюджету, склала 10,3 млрд грн", - йдеться в заяві "Нафтог


http://finbalance.com.ua/news/uryad-naftohaz-i-ukrnafta-zavershili-vzamorozrakhunki-na-desyatki-milyardiv-hriven?fbclid=IwAR1IyybWi95lC3gSO30jyMxhNjVRgYxQWI_X7eunc-IIhVlv6YpHAyXL3Fc

Как раз "допродадите недопроданное весной".
Удачи )))
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Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
paolot
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 16:41

Сегодня предложили выкупить акции "Шахтоуправление Покровское" по 3грн. Даже забыл, что они у меня есть. Что за движ по ним? Кто в курсе?
klokol
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 17:11

Re: Идеи: портфель

https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-povni ... derzhavoyu
reestr
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:36

  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-povnistyu-pogasyla-podatkovu-zaborgovanist-pered-derzhavoyu



Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.

УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?

За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019
Убыток за три квартала - 3,6 млрд
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 18:54

klokol
Мне тоже предлагали по 3,00 грн. А потом предлагали по 5,00 грн.
Стало известно, за сколько Ахметов купил крупнейшую шахту Донбасса
https://www.62.ua/news/2125469/stalo-iz ... u-donbassa
ТОЛПА
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 гру, 2020 22:46

  zzzzzz написав:
  reestr написав:https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-povnistyu-pogasyla-podatkovu-zaborgovanist-pered-derzhavoyu



Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.

УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?

За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019
Убыток за три квартала - 3,6 млрд


Доход 2020 низкий потому что беня воспользовался провалом цен на нефть в апреле и выкупил всю ранее добытую нефть за копейки на одном аукционе в мае. Потом хотел повторить этот же финт в июне, но благодаря куюну, который поднял кипиш, бене дали по рукам, далее аукционы проходили по более менее рыночным ценам .
Я выше писал что надо ждать отчетность за 2020. Думаю все 38 ярдов лягут в доход этого года , так что там может быть до 600 грн на акцию ЧП , но это не точно )))). Короче, запасаемся попкорном и ждём отчёт !!! Это конечно же касается обладателей акций , а у кого их нет , рекомендую покупать !!! Риск минимален , профит может быть очень приличным !
reestr
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:14

reestr
А вот шанс получения дивидендов тоже очень не высокий ))
Еще за 2018 должны выплатить двд, но не спешат этого делать.

Насчет прибыли, очень все стремно, эти художники могут нарисовать все что угодно.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 11:26

  zzzzzz написав:reestr
А вот шанс получения дивидендов тоже очень не высокий ))
Еще за 2018 должны выплатить двд, но не спешат этого делать.

Насчет прибыли, очень все стремно, эти художники могут нарисовать все что угодно.

При этом самих денег то у компании нет, и с учетом того что газ продан будущей добычи то ближайшие 3,2 млрд кубов уйдут в холостую, сколько лет они за него не будут денег получать вопрос открытый) ну и да, государство свои бабки уже получило и еще получит своими махинациями, а миноров опять нафиг пошлют.
Либо распределят всю "прибыль" на "инвестиции и развитие". Либо вовсе не будут голосовать по двд еще лет эдак х-дцать.
Думаю все закончится тем, что они спишут всю прибыль на покрытие убытков прошлых годов, санкции и тд, и останется мб пару гривен на дивиденд
UX-2019
 
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