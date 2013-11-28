RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2403240424052406

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 27
Нет
44%
12
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
30%
8
Да!
0
0
Да, но после обвала
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:03

Re: Идеи: портфель

М-да уж!!! Оптимистов среди вас мало
Счастливый
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:30

УБ!

Приветствую, поделитесь инфой по УБе, через какого брокера сейчас можно торговать на ней!?
yumar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:31

Re: Идеи: портфель

Кинто
Счастливый
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:33

Счастливый через рынок котировок?
yumar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:50

Re: Идеи: портфель

И котировки
И заявки
Счастливый
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:01

Счастливый
Спасибо!
yumar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2403240424052406
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yumar і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 82275
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91889)
24.12.2020 14:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.