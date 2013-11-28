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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:03
М-да уж!!! Оптимистов среди вас мало
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Счастливый
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:30
Приветствую, поделитесь инфой по УБе, через какого брокера сейчас можно торговать на ней!?
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yumar
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:31
Кинто
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Счастливый
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:33
Счастливый через рынок котировок?
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yumar
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Додано: Чет 24 гру, 2020 13:50
И котировки
И заявки
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Счастливый
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Додано: Чет 24 гру, 2020 14:01
Счастливый
Спасибо!
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yumar
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