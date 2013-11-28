|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 24 гру, 2020 12:03
Re: Идеи: портфель
М-да уж!!! Оптимистов среди вас мало
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:30
УБ!
Приветствую, поделитесь инфой по УБе, через какого брокера сейчас можно торговать на ней!?
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:31
Re: Идеи: портфель
Кинто
Додано: Чет 24 гру, 2020 13:50
Re: Идеи: портфель
И котировки
И заявки
Додано: Чет 24 гру, 2020 15:50
Если бы все было прозрачно и однозначно то цена акции уже была бы выше 1000 грн.
Если дивы утвердят на собрании то получить из чз суд уже дело техники!!
Риск того что их совсем не утвердят минимален . Вероятность того что на дивы отправят более 30% тоже не высока но есть !
Нарисовать что то конечно смогут, но сильно исказить отчетность не выйдет , так как присутствует аудитор из четверки !
P.s. Не забываем про ещё 8ярдов куб газа , стоимость которых около 45ярдов грн и укрнафты их рано или поздно взыщет
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|