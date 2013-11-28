RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Идеи: портфель

Идеи: портфель
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2403240424052406

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 27
Нет
44%
12
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
30%
8
Да!
0
0
Да, но после обвала
26%
7
Всього голосів : 27
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 12:03

Re: Идеи: портфель

М-да уж!!! Оптимистов среди вас мало
Счастливый
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:30

УБ!

Приветствую, поделитесь инфой по УБе, через какого брокера сейчас можно торговать на ней!?
yumar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:31

Re: Идеи: портфель

Кинто
Счастливый
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:33

Счастливый через рынок котировок?
yumar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 13:50

Re: Идеи: портфель

И котировки
И заявки
Счастливый
 
Повідомлень: 8
З нами з: 13.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 14:01

Счастливый
Спасибо!
yumar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 289
З нами з: 17.02.11
Подякував: 3 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:24

Кто скажет, на чем поднимают котировки в Центре?
Bob7
 
Повідомлень: 4
З нами з: 11.09.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 гру, 2020 15:50

  zzzzzz написав:reestr
А вот шанс получения дивидендов тоже очень не высокий ))
Еще за 2018 должны выплатить двд, но не спешат этого делать.

Насчет прибыли, очень все стремно, эти художники могут нарисовать все что угодно.


Если бы все было прозрачно и однозначно то цена акции уже была бы выше 1000 грн.
Если дивы утвердят на собрании то получить из чз суд уже дело техники!!
Риск того что их совсем не утвердят минимален . Вероятность того что на дивы отправят более 30% тоже не высока но есть !

Нарисовать что то конечно смогут, но сильно исказить отчетность не выйдет , так как присутствует аудитор из четверки !

P.s. Не забываем про ещё 8ярдов куб газа , стоимость которых около 45ярдов грн и укрнафты их рано или поздно взыщет
reestr
 
Повідомлень: 1001
З нами з: 10.08.10
Подякував: 25 раз.
Подякували: 354 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2403240424052406
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Мой портфель. Статистика инвест активов Украина 1 ... 15, 16, 17
St/2 » Чет 28 лис, 2013 19:47
166 82276
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 гру, 2017 11:59
4884707

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2536)
24.12.2020 16:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.