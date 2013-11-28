proftpd66 написав:
Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?
включая акции Америки или Украины?
Карбо крипта купить на 3к-4к$
Баунти крипта - 1000$
Центре-Энерго 100к грн (лучше от 700к это минимум)
УкрГаз Банк - 40к грн
УкрНафта - 80к грн
Райфайзен-Аваль - 30к грн
УкрТелеком - 40к грн
ТурбоАтом - 20к грн (если можно, может минимум от 1000к)Ваша версия?
зажигаем:
Номер SIP
/VoIP 8(800)
Украина - 0 грн
/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176
Хозяин системы.