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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2404240524062407

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 28
Нет
46%
13
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
29%
8
Да!
0
0
Да, но после обвала
25%
7
Всього голосів : 28
Повідомлення Додано: Нед 27 гру, 2020 14:13

  proftpd66 написав:Уважаемые, давай попробуем выработать портфель?

включая акции Америки или Украины? :)


Карбо крипта купить на 3к-4к$
Баунти крипта - 1000$
Центре-Энерго 100к грн (лучше от 700к это минимум)
УкрГаз Банк - 40к грн
УкрНафта - 80к грн
Райфайзен-Аваль - 30к грн
УкрТелеком - 40к грн
ТурбоАтом - 20к грн (если можно, может минимум от 1000к)

Ваша версия?

зажигаем:
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет. https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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