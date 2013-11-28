Суд открыл производство по делу о банкротстве автокомпании "Богдан Моторс"
Хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющей производственные активы корпорации "Богдан", сообщает пресс-служба компании в понедельник.
Согласно определению суда в Едином реестре судебных решений, производство по делу возбуждено 23 декабря по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (Киев), распорядителем имущества назначен Евгений Шиман из Днепра.
Пресс-служба "Богдан Моторс" в пресс-релизе отмечает, что уходящий год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта, в том числе из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.