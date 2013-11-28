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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 29
Нет
45%
13
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
31%
9
Да!
0
0
Да, но после обвала
24%
7
Всього голосів : 29
Повідомлення Додано: Пон 28 гру, 2020 12:36

Собрание на ZHEN не состоялось ( отсутствие кворума ) , но возбудились представители мажора по скупке бумаг . Наверное хотят добрать до 95% .
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V$Epropalo
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 гру, 2020 17:06

  V$Epropalo написав:Собрание на ZHEN не состоялось ( отсутствие кворума ) , но возбудились представители мажора по скупке бумаг . Наверное хотят добрать до 95% .


Скупщики оживились по Житомиру, беснуются. Лезут со всех щелей, видать добирают нехватающий до 95% объём.
Пугают набуттям в январе.
Блть, главное не сдаваться, не продавать им, может тогда и устоим
sansey
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Повідомлення Додано: Чет 31 гру, 2020 15:37

Суд открыл производство по делу о банкротстве автокомпании "Богдан Моторс"

Хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющей производственные активы корпорации "Богдан", сообщает пресс-служба компании в понедельник.

Согласно определению суда в Едином реестре судебных решений, производство по делу возбуждено 23 декабря по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (Киев), распорядителем имущества назначен Евгений Шиман из Днепра.

Пресс-служба "Богдан Моторс" в пресс-релизе отмечает, что уходящий год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта, в том числе из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.


https://interfax.com.ua/news/economic/712913.html
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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