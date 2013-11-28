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на тему Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.

#<1 ... 2404240524062407 Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже? Идеи: портфель 2.6 5 30 Нет 43% 13 Нет, есть Apple 0 0 Нет, есть выход на USA 33% 10 Да! 0 0 Да, но после обвала 23% 7 Всього голосів : 30 Додано: Пон 28 гру, 2020 12:36 Собрание на ZHEN не состоялось ( отсутствие кворума ) , но возбудились представители мажора по скупке бумаг . Наверное хотят добрать до 95% . AA+ V$Epropalo Повідомлень: 1121 З нами з: 10.09.10 Подякував: 168 раз. Подякували: 76 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 29 гру, 2020 17:06 V$Epropalo написав: Собрание на ZHEN не состоялось ( отсутствие кворума ) , но возбудились представители мажора по скупке бумаг . Наверное хотят добрать до 95% . Собрание на ZHEN не состоялось ( отсутствие кворума ) , но возбудились представители мажора по скупке бумаг . Наверное хотят добрать до 95% .



Скупщики оживились по Житомиру, беснуются. Лезут со всех щелей, видать добирают нехватающий до 95% объём.

Пугают набуттям в январе.

Блть, главное не сдаваться, не продавать им, может тогда и устоим Скупщики оживились по Житомиру, беснуются. Лезут со всех щелей, видать добирают нехватающий до 95% объём.Пугают набуттям в январе.Блть, главное не сдаваться, не продавать им, может тогда и устоим sansey

Повідомлень: 1345 З нами з: 24.12.11 Подякував: 1129 раз. Подякували: 663 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 15:37 Суд открыл производство по делу о банкротстве автокомпании "Богдан Моторс"



Хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющей производственные активы корпорации "Богдан", сообщает пресс-служба компании в понедельник.



Согласно определению суда в Едином реестре судебных решений, производство по делу возбуждено 23 декабря по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (Киев), распорядителем имущества назначен Евгений Шиман из Днепра.



Пресс-служба "Богдан Моторс" в пресс-релизе отмечает, что уходящий год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта, в том числе из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.



https://interfax.com.ua/news/economic/712913.html Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек. GTS

Повідомлень: 493 З нами з: 27.10.10 Подякував: 103 раз. Подякували: 224 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 19:20 reestr написав: Bob7 написав: Кто скажет, на чем поднимают котировки в Центре? Кто скажет, на чем поднимают котировки в Центре?

В третьем квартале показали прибыль и перекрыли почти весь убыток за первое полугодие . Ключевое что перестали генерировать убытки .

Ну и как это не смешно ожидание приватизации ))) В третьем квартале показали прибыль и перекрыли почти весь убыток за первое полугодие . Ключевое что перестали генерировать убытки .Ну и как это не смешно ожидание приватизации )))

Хе-хе.

ЗЕломойский продолжает доить Центренерго как тузик грелку:

30.12.20

"Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости



Государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года.



Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч.



Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.



Ранее глава "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью БизнесЦензору отмечал, что себестоимость производства электроэнергии на станциях компании при сжигании угля госшахт составляет примерно 1,6 грн/кВт-ч.



Как сообщалось, на минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч также купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.



Приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, следовательно часть купленной электроэнергии будет перепродаваться на Рынке на сутки вперед (РСВ).



Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.



Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.



В конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко одстался работать в дирекции госкомпании. Хе-хе.ЗЕломойский продолжает доить Центренерго как тузик грелку: komp 1 Повідомлень: 8332 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2368 раз. Подякували: 3416 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 31 гру, 2020 19:25 reestr написав: zzzzzz написав: reestr написав: https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-povnistyu-pogasyla-podatkovu-zaborgovanist-pered-derzhavoyu https://www.ukrnafta.com/ukrnafta-povnistyu-pogasyla-podatkovu-zaborgovanist-pered-derzhavoyu





Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.



УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?



За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019

Убыток за три квартала - 3,6 млрд Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019Убыток за три квартала - 3,6 млрд



Доход 2020 низкий потому что беня воспользовался провалом цен на нефть в апреле и выкупил всю ранее добытую нефть за копейки на одном аукционе в мае. Потом хотел повторить этот же финт в июне, но благодаря куюну, который поднял кипиш, бене дали по рукам, далее аукционы проходили по более менее рыночным ценам .

Я выше писал что надо ждать отчетность за 2020. Думаю все 38 ярдов лягут в доход этого года , так что там может быть до 600 грн на акцию ЧП , но это не точно )))). Короче, запасаемся попкорном и ждём отчёт !!! Это конечно же касается обладателей акций , а у кого их нет , рекомендую покупать !!! Риск минимален , профит может быть очень приличным ! Доход 2020 низкий потому что беня воспользовался провалом цен на нефть в апреле и выкупил всю ранее добытую нефть за копейки на одном аукционе в мае. Потом хотел повторить этот же финт в июне, но благодаря куюну, который поднял кипиш, бене дали по рукам, далее аукционы проходили по более менее рыночным ценам .Я выше писал что надо ждать отчетность за 2020. Думаю все 38 ярдов лягут в доход этого года , так что там может быть до 600 грн на акцию ЧП , но это не точно )))). Короче, запасаемся попкорном и ждём отчёт !!! Это конечно же касается обладателей акций , а у кого их нет , рекомендую покупать !!! Риск минимален , профит может быть очень приличным !

Там веселухи еще хватит:

30.12.20

В 2021 году Стокгольмский арбитраж может вынести решение по "Укрнафте", - Малюська



Как сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, речь идет о процессе, который инициировали миноритарные акционеры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.



Он отметил, что 2021 год обещает быть "интересным и опасным".



"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около 6 млрд долларов (+ проценты)", - отметил Малюська.



Он также подчеркнул, что это сложное дело покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты" с 2015 года.



"… и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", - добавил министр. Там веселухи еще хватит: komp 1 Повідомлень: 8332 З нами з: 08.11.07 Подякував: 2368 раз. Подякували: 3416 раз. Профіль 1 1 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 січ, 2021 16:30 sansey

смотрите чтобы не было как zoen отжали за копейки.. успейте вовремя выскочить.. vladislavlvov

Повідомлень: 2401 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 січ, 2021 16:31

[16:10 04 января 2021 года ]

http://www.ukrrudprom.ua/news/AO_na_baz ... pervo.html

Акционерное общество с участием ПАО “Центрэнерго” и государственных шахт может быть создано уже в первой половине текущего года, считает замминистра энергетики Максим Немчинов.



“Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с “Центрэнерго”, — сказал Немчинов в интервью “Интерфакс-Украина”.



По его словам, в рамках аудита, осуществляемого Минэнерго совместно Фондом госимущества (ФГИ) и ПАО, уже получена почти вся информация, необходимая для аудита относительно экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.



“К 10 января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс”, — указал замминистра энергетики.



При этом он отметил, что ЦИК “Добропольеуголь” рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с “Центрэнерго”. В то же время Немчинов подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься по результатам аудита.



Как сообщалось, Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО “Центрэнерго”.



Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки “Г”, имущество которых может быть внесено в УК нового АО.



Кабмин также поручил Минэнерго и “Центрэнерго” способствовать беспрерывному производственному циклу шахт “Добропольеуголь”, а ФГИ и Минэнерго — обеспечить возврат государству ЦИК “Добропольеугля” (до 25 января 2021 года) из аренды ДТЭК.



В свою очередь ДТЭК в пресс-релизе подтвердил, что передача имущества “Добропольеуголь” будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.



По словам генерального директора “ДТЭК Энерго” Дмитрия Сахарука, присоединение шахт “Добропольеуголь” к “Центрэнерго” гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, ежегодный объем поставок которого на ТЭС “Центрэнерго” оценивается в 4 млн тонн. АО на базе “Центрэнерго” и госшахт может быть создано уже в первом полугодии[16:10 04 января 2021 года ]Акционерное общество с участием ПАО “Центрэнерго” и государственных шахт может быть создано уже в первой половине текущего года, считает замминистра энергетики Максим Немчинов.“Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с “Центрэнерго”, — сказал Немчинов в интервью “Интерфакс-Украина”.По его словам, в рамках аудита, осуществляемого Минэнерго совместно Фондом госимущества (ФГИ) и ПАО, уже получена почти вся информация, необходимая для аудита относительно экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.“К 10 января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс”, — указал замминистра энергетики.При этом он отметил, что ЦИК “Добропольеуголь” рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с “Центрэнерго”. В то же время Немчинов подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься по результатам аудита.Как сообщалось, Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО “Центрэнерго”.Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки “Г”, имущество которых может быть внесено в УК нового АО.Кабмин также поручил Минэнерго и “Центрэнерго” способствовать беспрерывному производственному циклу шахт “Добропольеуголь”, а ФГИ и Минэнерго — обеспечить возврат государству ЦИК “Добропольеугля” (до 25 января 2021 года) из аренды ДТЭК.В свою очередь ДТЭК в пресс-релизе подтвердил, что передача имущества “Добропольеуголь” будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.По словам генерального директора “ДТЭК Энерго” Дмитрия Сахарука, присоединение шахт “Добропольеуголь” к “Центрэнерго” гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, ежегодный объем поставок которого на ТЭС “Центрэнерго” оценивается в 4 млн тонн. vladislavlvov

Повідомлень: 2401 З нами з: 02.03.07 Подякував: 134 раз. Подякували: 432 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 січ, 2021 16:39 vladislavlvov написав: АО на базе “Центрэнерго” и госшахт может быть создано уже в первом полугодии

[16:10 04 января 2021 года ]

http://www.ukrrudprom.ua/news/AO_na_baz ... pervo.html

Акционерное общество с участием ПАО “Центрэнерго” и государственных шахт может быть создано уже в первой половине текущего года, считает замминистра энергетики Максим Немчинов.



“Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с “Центрэнерго”, — сказал Немчинов в интервью “Интерфакс-Украина”.



По его словам, в рамках аудита, осуществляемого Минэнерго совместно Фондом госимущества (ФГИ) и ПАО, уже получена почти вся информация, необходимая для аудита относительно экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.



“К 10 января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс”, — указал замминистра энергетики.



При этом он отметил, что ЦИК “Добропольеуголь” рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с “Центрэнерго”. В то же время Немчинов подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься по результатам аудита.



Как сообщалось, Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО “Центрэнерго”.



Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки “Г”, имущество которых может быть внесено в УК нового АО.



Кабмин также поручил Минэнерго и “Центрэнерго” способствовать беспрерывному производственному циклу шахт “Добропольеуголь”, а ФГИ и Минэнерго — обеспечить возврат государству ЦИК “Добропольеугля” (до 25 января 2021 года) из аренды ДТЭК.



В свою очередь ДТЭК в пресс-релизе подтвердил, что передача имущества “Добропольеуголь” будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.



По словам генерального директора “ДТЭК Энерго” Дмитрия Сахарука, присоединение шахт “Добропольеуголь” к “Центрэнерго” гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, ежегодный объем поставок которого на ТЭС “Центрэнерго” оценивается в 4 млн тонн. АО на базе “Центрэнерго” и госшахт может быть создано уже в первом полугодии[16:10 04 января 2021 года ]Акционерное общество с участием ПАО “Центрэнерго” и государственных шахт может быть создано уже в первой половине текущего года, считает замминистра энергетики Максим Немчинов.“Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с “Центрэнерго”, — сказал Немчинов в интервью “Интерфакс-Украина”.По его словам, в рамках аудита, осуществляемого Минэнерго совместно Фондом госимущества (ФГИ) и ПАО, уже получена почти вся информация, необходимая для аудита относительно экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.“К 10 января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс”, — указал замминистра энергетики.При этом он отметил, что ЦИК “Добропольеуголь” рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с “Центрэнерго”. В то же время Немчинов подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься по результатам аудита.Как сообщалось, Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО “Центрэнерго”.Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки “Г”, имущество которых может быть внесено в УК нового АО.Кабмин также поручил Минэнерго и “Центрэнерго” способствовать беспрерывному производственному циклу шахт “Добропольеуголь”, а ФГИ и Минэнерго — обеспечить возврат государству ЦИК “Добропольеугля” (до 25 января 2021 года) из аренды ДТЭК.В свою очередь ДТЭК в пресс-релизе подтвердил, что передача имущества “Добропольеуголь” будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.По словам генерального директора “ДТЭК Энерго” Дмитрия Сахарука, присоединение шахт “Добропольеуголь” к “Центрэнерго” гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, ежегодный объем поставок которого на ТЭС “Центрэнерго” оценивается в 4 млн тонн.





Шахер махер парикмахер, шо нибудь, зачем это прирамиду грохать, нето время, дураков нема!!!! Шахер махер парикмахер, шо нибудь, зачем это прирамиду грохать, нето время, дураков нема!!!! joik

Повідомлень: 339 З нами з: 24.07.17 Подякував: 33 раз. Подякували: 33 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 2404240524062407 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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