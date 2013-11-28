Суд открыл производство по делу о банкротстве автокомпании "Богдан Моторс"
Хозяйственный суд Днепропетровской области возбудил дело о банкротстве АО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", объединяющей производственные активы корпорации "Богдан", сообщает пресс-служба компании в понедельник.
Согласно определению суда в Едином реестре судебных решений, производство по делу возбуждено 23 декабря по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" (Киев), распорядителем имущества назначен Евгений Шиман из Днепра.
Пресс-служба "Богдан Моторс" в пресс-релизе отмечает, что уходящий год стал рекордным по стечению неблагоприятных факторов для производителей автотранспорта, в том числе из-за сочетания системных проблем в отрасли, в экономике страны и из-за общемирового кризиса, вызванного пандемией COVID-19.
Bob7 написав:Кто скажет, на чем поднимают котировки в Центре?
В третьем квартале показали прибыль и перекрыли почти весь убыток за первое полугодие . Ключевое что перестали генерировать убытки . Ну и как это не смешно ожидание приватизации )))
Хе-хе. ЗЕломойский продолжает доить Центренерго как тузик грелку:
30.12.20 "Центрэнерго" продало всю электроэнергию фирме Коломойского по цене ниже себестоимости
Государственное ПАО "Центрэнерго" 29 декабря провело аукцион по продаже 3,27 млн МВт-ч со сроком поставки в январе-марте 2021 года.
Весь объем электроэнергии был продан трейдеру "Юнайтед Энерджи" из группы Игоря Коломойского по цене 1160 грн за МВт-ч.
Этот объем составляет около 2% от общего годового потребления электроэнергии в Украине – 150 млн МВт-ч. Для сравнения, за весь 2019 год выработка электроэнергии станциями "Центрэнерго" составила 10,2 млн МВт-ч, а реализация – 9,2 млн МВт-ч.
Ранее глава "Центрэнерго" Александр Корчинский в интервью БизнесЦензору отмечал, что себестоимость производства электроэнергии на станциях компании при сжигании угля госшахт составляет примерно 1,6 грн/кВт-ч.
Как сообщалось, на минувшей неделе государственный "Энергоатом" продал рекордные 13,33 млн МВт-ч электроэнергии с периодом поставки в первом полугодии 2021 года. Этот примерно 40% прогнозной выработки за этот период. По данным источников БизнесЦензора, львиный объем – 10,8 млн МВт-ч – по цене 1150 грн за МВт-ч также купила компания, близкая к Игорю Коломойскому.
Приобретенный объем значительно превышает потребление крупнейших предприятий группы Коломойского, следовательно часть купленной электроэнергии будет перепродаваться на Рынке на сутки вперед (РСВ).
Напомним, ПАО "Центрэнерго" перешло под операционный контроль группы "Приват" с июля 2019 года, после избрания президентом Владимира Зеленского. Контроль был установлен после назначения главой компании Владимира Потапенко.
Сам же Коломойский эту информацию отрицал, однако в интервью Цензор.НЕТ назвал новое руководство компании "профессиональными и понятными людьми", признав, что консультирует Потапенко.
В конце мая Фонд государственного имущества после трех месяцев неудачных попыток назначил нового руководителя "Центрэнего", однако Потапенко одстался работать в дирекции госкомпании.
Чистый доход "Укрнафты" за 2019 год составил 28,21 млрд грн, что на 7,9 млрд грн меньше показателя 2018 года. Убыток за этот период составил 4,06 млрд грн против 6,43 млрд грн прибыли за позапрошлый год.
УН пишет что получила аванс за газ в 23 млрд.грн. Это приплюсуют к доходу за этот год ? Сколько же там дохода и прибыли может выстрелить за 2020 ?
За три квартала 2020 чистый доход 16 млрд, против 21,3 за 2019 Убыток за три квартала - 3,6 млрд
Доход 2020 низкий потому что беня воспользовался провалом цен на нефть в апреле и выкупил всю ранее добытую нефть за копейки на одном аукционе в мае. Потом хотел повторить этот же финт в июне, но благодаря куюну, который поднял кипиш, бене дали по рукам, далее аукционы проходили по более менее рыночным ценам . Я выше писал что надо ждать отчетность за 2020. Думаю все 38 ярдов лягут в доход этого года , так что там может быть до 600 грн на акцию ЧП , но это не точно )))). Короче, запасаемся попкорном и ждём отчёт !!! Это конечно же касается обладателей акций , а у кого их нет , рекомендую покупать !!! Риск минимален , профит может быть очень приличным !
Там веселухи еще хватит:
30.12.20 В 2021 году Стокгольмский арбитраж может вынести решение по "Укрнафте", - Малюська
Как сообщил в Facebook министр юстиции Денис Малюська, речь идет о процессе, который инициировали миноритарные акционеры, связанные с Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым.
Он отметил, что 2021 год обещает быть "интересным и опасным".
"Чего только стоит потенциальное решение Стокгольмского арбитража по иску кипрских оффшорок (принадлежащих Коломойскому, Боголюбову и Палице) - владельцев около 40% акций "Укрнафты" - к государству Украина о взыскании около 6 млрд долларов (+ проценты)", - отметил Малюська.
Он также подчеркнул, что это сложное дело покрывает многие аспекты отношений государства и "Укрнафты" с 2015 года.
"… и результат мы, вероятно, сможем увидеть в феврале следующего года", - добавил министр.
АО на базе “Центрэнерго” и госшахт может быть создано уже в первом полугодии [16:10 04 января 2021 года ] http://www.ukrrudprom.ua/news/AO_na_baz ... pervo.html Акционерное общество с участием ПАО “Центрэнерго” и государственных шахт может быть создано уже в первой половине текущего года, считает замминистра энергетики Максим Немчинов.
“Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с “Центрэнерго”, — сказал Немчинов в интервью “Интерфакс-Украина”.
По его словам, в рамках аудита, осуществляемого Минэнерго совместно Фондом госимущества (ФГИ) и ПАО, уже получена почти вся информация, необходимая для аудита относительно экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.
“К 10 января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс”, — указал замминистра энергетики.
При этом он отметил, что ЦИК “Добропольеуголь” рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с “Центрэнерго”. В то же время Немчинов подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься по результатам аудита.
Как сообщалось, Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО “Центрэнерго”.
Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки “Г”, имущество которых может быть внесено в УК нового АО.
Кабмин также поручил Минэнерго и “Центрэнерго” способствовать беспрерывному производственному циклу шахт “Добропольеуголь”, а ФГИ и Минэнерго — обеспечить возврат государству ЦИК “Добропольеугля” (до 25 января 2021 года) из аренды ДТЭК.
В свою очередь ДТЭК в пресс-релизе подтвердил, что передача имущества “Добропольеуголь” будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.
По словам генерального директора “ДТЭК Энерго” Дмитрия Сахарука, присоединение шахт “Добропольеуголь” к “Центрэнерго” гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, ежегодный объем поставок которого на ТЭС “Центрэнерго” оценивается в 4 млн тонн.
vladislavlvov написав:АО на базе “Центрэнерго” и госшахт может быть создано уже в первом полугодии [16:10 04 января 2021 года ] http://www.ukrrudprom.ua/news/AO_na_baz ... pervo.html Акционерное общество с участием ПАО “Центрэнерго” и государственных шахт может быть создано уже в первой половине текущего года, считает замминистра энергетики Максим Немчинов.
“Если не изменится политическое решение, то компания будет создана уже в первой половине 2021 года. У нас уже есть действующее распоряжение правительства, которое дало старт ее созданию, и уже осуществляется аудит государственных шахт для принятия решения об объединении их с “Центрэнерго”, — сказал Немчинов в интервью “Интерфакс-Украина”.
По его словам, в рамках аудита, осуществляемого Минэнерго совместно Фондом госимущества (ФГИ) и ПАО, уже получена почти вся информация, необходимая для аудита относительно экономической и технической ситуации, а также перспективных запасов угля.
“К 10 января мы ожидаем окончательной подачи информации и к марту будем ориентировочно понимать, какие шахты пригодны к интеграции, чтобы начать этот процесс”, — указал замминистра энергетики.
При этом он отметил, что ЦИК “Добропольеуголь” рассматривается в первую очередь как кандидат для интеграции с “Центрэнерго”. В то же время Немчинов подчеркнул, что окончательное решение будет приниматься по результатам аудита.
Как сообщалось, Кабинет министров в начале октября утвердил план мер по созданию акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО “Центрэнерго”.
Согласно ему, ФГИ и Минэнерго до 31 декабря 2020 года должны провести инвентаризацию и аудит госшахт, определить перечень из наиболее эффективных годовой производственной мощностью до 4,2 млн тонн товарной продукции марки “Г”, имущество которых может быть внесено в УК нового АО.
Кабмин также поручил Минэнерго и “Центрэнерго” способствовать беспрерывному производственному циклу шахт “Добропольеуголь”, а ФГИ и Минэнерго — обеспечить возврат государству ЦИК “Добропольеугля” (до 25 января 2021 года) из аренды ДТЭК.
В свою очередь ДТЭК в пресс-релизе подтвердил, что передача имущества “Добропольеуголь” будет осуществляться в соответствии с нормами действующего законодательства.
По словам генерального директора “ДТЭК Энерго” Дмитрия Сахарука, присоединение шахт “Добропольеуголь” к “Центрэнерго” гарантирует шахтерам постоянный рынок сбыта угля, ежегодный объем поставок которого на ТЭС “Центрэнерго” оценивается в 4 млн тонн.
Шахер махер парикмахер, шо нибудь, зачем это прирамиду грохать, нето время, дураков нема!!!!