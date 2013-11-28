Chuprynka
а ЦентерЭнерго?
Укртелеком?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:29
Chuprynka
а ЦентерЭнерго?
Укртелеком?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:32
Додано: Сер 06 січ, 2021 21:37
Chuprynka
Спасибо. Банк не даст большой доходности. Сейчас ставка 6% до 2025 года вряд ли ставка будет увеличиваться. Может быть ФРС увеличит. Но не понятно.
даже, если 11%, то не интересно. Лучше контрабанду, уже.
ЦЭ - если будет рынок и цены буду дорогие? то не рванет?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ Хозяин системы.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:18
Re: Идеи: портфель
Что-то активизировались по Житомирке, пытаються выкупить или обменять
Кто подскажет способ узнать сколько уже набрал ВСЭнерджи?
Додано: Нед 10 січ, 2021 10:54
user412
Поговаривают , что набуття 95% объявят во второй половине января . Но VS energy будет действовать совместно с другими лицами , у них самих не набирается 95% . Главный вопрос : будут ли они объявлять Сквиз - аут и по какой цене . И не опасаются ли проигранных судов , так как стоимость чистых активов ZHEN на сегодня - 54,66 грн на акцию . А сквизить будут до 2,00 грн .
AA+
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