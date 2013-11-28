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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2406240724082409

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.7 5 32
Нет
41%
13
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
34%
11
Да!
0
0
Да, но после обвала
25%
8
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:29

Chuprynka

а ЦентерЭнерго?

Укртелеком?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:32

  proftpd66 написав:Chuprynka

а ЦентерЭнерго?

Укртелеком?


Поставте свої заощадження краще на депозит в надійний банк.
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 06 січ, 2021 21:37

Chuprynka

Спасибо. Банк не даст большой доходности. Сейчас ставка 6% до 2025 года вряд ли ставка будет увеличиваться. Может быть ФРС увеличит. Но не понятно.

даже, если 11%, то не интересно. Лучше контрабанду, уже. :lol:

ЦЭ - если будет рынок и цены буду дорогие? то не рванет?
Номер SIP/VoIP 8(800) Украина - 0 грн/0 грн http://goo.gl/XOrCSn
Как я получал SWIFT в Альфа-Банке через HSBC: https://minfin.com.ua/company/alfa-bank/review/209902/ :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 18:18

Re: Идеи: портфель

Что-то активизировались по Житомирке, пытаються выкупить или обменять
Кто подскажет способ узнать сколько уже набрал ВСЭнерджи?
user412
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 10:26

user412 а на что меняют?
vladislavlvov
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:48

vladislavlvov другие облэнерго
вроде чернигов, если не путаю..
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 10:54

user412

Поговаривают , что набуття 95% объявят во второй половине января . Но VS energy будет действовать совместно с другими лицами , у них самих не набирается 95% . Главный вопрос : будут ли они объявлять Сквиз - аут и по какой цене . И не опасаются ли проигранных судов , так как стоимость чистых активов ZHEN на сегодня - 54,66 грн на акцию . А сквизить будут до 2,00 грн .
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 19:16

Re: Идеи: портфель

Сколько эмитентов уже отсквизили не заниженной цене..
По слухам хотят сквиз по 1,8 грн.
user412
 
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:36

  user412 написав:Сколько эмитентов уже отсквизили не заниженной цене..
По слухам хотят сквиз по 1,8 грн.



Ещё неизвестно чем закончатся эти заниженные Сквиз - ауты . В декабре Большая палата Верховного суда дала нормальные надежды на справедливое оспаривание этого беспредела : https://pravo.ua/polnyj-tekst-postanovl ... ny-vykupa/
+ Один из последних Сквиз- аутов был Киевоблэнерго и его провели за 90 % от стоимости чистых активов , поэтому вроде и возражений нет и в суд никто не идёт.
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Повідомлення Додано: Нед 10 січ, 2021 20:43

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час х на носу.. спешат словаки.. есть шансы что Хромаев откинется..
сколько он брал с каждого такого сквиза..? Ему книгу написать как заработать на ликвидации во время войны..
vladislavlvov
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