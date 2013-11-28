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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:08
Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:26
Re: Идеи: портфель
Коллеги, может быть не по теме вопрос.
Налогообложение продажи криптовалюты.
Есть ли какие-то документы, регламентирующие такой момент: что является документом для подтверждения "суми документально підтверджених витрат " для налоговой?
Если нет, то может есть практика декларирования?
Например - покупка в онлайн-обменнике или покупка на криптобирже.
Налоговая же по-любому потребует какую-то бумажку...
Спасибо!
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:04
19,5% на всю суму яку отримали за продаж. Податкова не визнає Ваших документально підтверджених витрат
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