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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2407240824092410

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.7 5 32
Нет
41%
13
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
34%
11
Да!
0
0
Да, но после обвала
25%
8
Всього голосів : 32
Повідомлення Додано: Пон 11 січ, 2021 10:08

Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 09:26

Re: Идеи: портфель

Коллеги, может быть не по теме вопрос.
Налогообложение продажи криптовалюты.
Есть ли какие-то документы, регламентирующие такой момент: что является документом для подтверждения "суми документально підтверджених витрат " для налоговой?
Если нет, то может есть практика декларирования?
Например - покупка в онлайн-обменнике или покупка на криптобирже.
Налоговая же по-любому потребует какую-то бумажку...
Спасибо!
Мечтательный бычок
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:04

  Мечтательный бычок написав:Коллеги, может быть не по теме вопрос.
Налогообложение продажи криптовалюты.
Есть ли какие-то документы, регламентирующие такой момент: что является документом для подтверждения "суми документально підтверджених витрат " для налоговой?
Если нет, то может есть практика декларирования?
Например - покупка в онлайн-обменнике или покупка на криптобирже.
Налоговая же по-любому потребует какую-то бумажку...
Спасибо!


19,5% на всю суму яку отримали за продаж. Податкова не визнає Ваших документально підтверджених витрат
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 10:25

  Мечтательный бычок написав:Коллеги, может быть не по теме вопрос.
Налогообложение продажи криптовалюты.
Есть ли какие-то документы, регламентирующие такой момент: что является документом для подтверждения "суми документально підтверджених витрат " для налоговой?
Если нет, то может есть практика декларирования?
Например - покупка в онлайн-обменнике или покупка на криптобирже.
Налоговая же по-любому потребует какую-то бумажку...
Спасибо!

Любое поступление грн по 19,5%
St/2
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Повідомлення Додано: Вів 12 січ, 2021 15:09

Шевченковский районный суд Киева отказал в снятии четырех однотипных арестов с 56% акций ПАО "Мотор Сич" по ходатайствам инвесторов Мотор Сичи (Бизнес Хаус Хелена и Skyrizon). Об этом стало известно в ходе трансляции судебного заседания.

Адвокат Бизнес Хаус Хелена Александр Максименко ходатайствовал о вызове в суд в качестве свидетелей президента Мотор Сичи Вячеслава Богуслаева и ряда сотрудников госструктур. По его словам, на основании документов, подписанных этими чиновниками, было возбуждено уголовное дело и арестованы акции компании. Судья отклонил ходатайство.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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