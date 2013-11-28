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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 11 січ, 2021 10:08
Фонд прямих інвестицій Dragon Capital New Ukraine Fund LP, яким керує Dragon Capital, завершив угоду з придбання контрольного пакету акцій компанії Treeum, що є провідним фінансовим онлайн супермаркетом в Україні та керує діловими медіаресурсами minfin.com.ua і finance.ua з сумарною аудиторією 8 млн відвідувачів на місяць.
Живите своим умом!
Додано: Вів 12 січ, 2021 09:26
Re: Идеи: портфель
Коллеги, может быть не по теме вопрос.
Налогообложение продажи криптовалюты.
Есть ли какие-то документы, регламентирующие такой момент: что является документом для подтверждения "суми документально підтверджених витрат " для налоговой?
Если нет, то может есть практика декларирования?
Например - покупка в онлайн-обменнике или покупка на криптобирже.
Налоговая же по-любому потребует какую-то бумажку...
Спасибо!
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:04
19,5% на всю суму яку отримали за продаж. Податкова не визнає Ваших документально підтверджених витрат
Додано: Вів 12 січ, 2021 10:25
Любое поступление грн по 19,5%
Додано: Вів 12 січ, 2021 15:09
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
Додано: Вів 12 січ, 2021 18:53
К 2008 году горно-металлургические активы холдинга “Метинвест” будут переведены на компанию Metinvest BV (Голландия). Об этом пишет еженедельник Smart Money (№8, 5 марта 2007).
“Формально “Метинвестом” владеют голландская компания Metinvest BV (20%) и холдинг Рината Ахметова СКМ (80%). При этом 100% Metinvest BV принадлежит System Capital Management (Кипр). К 2008 году Metinvest BV должна стать собственником не менее 80% всех акций предприятий Ахметова, а затем на нее переведут все 100% его металлургических активов. Акции голландской компании, видимо, и будут выводиться на биржу”, — отмечает издание.
По схожей схеме размещались за рубежом российские “Северсталь”, Evraz Group, напоминает еженедельник.
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