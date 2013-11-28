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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:50
nekefer написав:
Девиденды зло
Дивиденды не зло. Если у предприятия избыток ликвидности, и оно не в состоянии эти деньги инвестировать (нет надежных заемщиков в случае с банком) под адекватную доходность на вложенный капитал, то лучший вариант выплатить эти деньги акционерам.
Зло - это когда у тебя на счету 1,6 млрд грн., и ты их размещаешь на депозит под низкий процент в своем Мега Банке, вместо выплаты акционерам - кейс Турбоатома, Мега Банка и Субботина. А потом банк пишет в отчетах, что если Турбоатом затребует депозит назад, то Банк прикроет лавочку.
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sansey
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:24
nekefer написав:
Девиденды зло, это значит банку некуда расти, нет потребности в приросте регулятивного капитала
Вот если бы Аваль сказал платить не будем, будем наращивать выдачу кредитов, так вообще можно было бы хоть 50 заплатить
А если эти кредиты некому давать - нет платежеспособного спроса? Не от хорошей жизни 150 млрд банковской ликвидности болтается на дипсертификатах НБУ. Банк работает в интересах акционеров, вот и отлично, пусть платит.
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Andrew2
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:27
Мечтательный бычок написав:
Депозит тоже 10%. Минус 18% НДФЛ.
У дивидендов минус 5% НДФЛ. Плюс ликвидность.
в ОВДП 0% налогів + сумашедша ліківідність! (продаж день-в-день)
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greenozon
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:54
sansey написав:
Зло - это когда у тебя на счету 1,6 млрд грн., и ты их размещаешь на депозит под низкий процент в своем Мега Банке, вместо выплаты акционерам - кейс Турбоатома, Мега Банка и Субботина. А потом банк пишет в отчетах, что если Турбоатом затребует депозит назад, то Банк прикроет лавочку.
не ну это просто криминал, даже связываться нет смысла
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nekefer
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:55
Andrew2 написав:
А если эти кредиты некому давать - нет платежеспособного спроса? Не от хорошей жизни 150 млрд банковской ликвидности болтается на дипсертификатах НБУ. Банк работает в интересах акционеров, вот и отлично, пусть платит
Хорошо что платит
Плохо что нет видимой перспективы роста бизнеса
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nekefer
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Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:24
Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.
Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.
Отмечается, что Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User) - туда заносят компании, действующие в интересах китайской армии.
США вводит для тких компаний ограничения по экспорту, реэкспорту и перемещению товаров внутри страны. Чтобы выполнить указанные операции, компаниям нужно дополнительное лицензирование.
В релизе говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon - угрожают нацбезопасности США, "помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море".
Живите своим умом!
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