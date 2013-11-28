Дивиденды не зло. Если у предприятия избыток ликвидности, и оно не в состоянии эти деньги инвестировать (нет надежных заемщиков в случае с банком) под адекватную доходность на вложенный капитал, то лучший вариант выплатить эти деньги акционерам.
Зло - это когда у тебя на счету 1,6 млрд грн., и ты их размещаешь на депозит под низкий процент в своем Мега Банке, вместо выплаты акционерам - кейс Турбоатома, Мега Банка и Субботина. А потом банк пишет в отчетах, что если Турбоатом затребует депозит назад, то Банк прикроет лавочку.
nekefer написав:Девиденды зло, это значит банку некуда расти, нет потребности в приросте регулятивного капитала Вот если бы Аваль сказал платить не будем, будем наращивать выдачу кредитов, так вообще можно было бы хоть 50 заплатить
А если эти кредиты некому давать - нет платежеспособного спроса? Не от хорошей жизни 150 млрд банковской ликвидности болтается на дипсертификатах НБУ. Банк работает в интересах акционеров, вот и отлично, пусть платит.
sansey написав:Зло - это когда у тебя на счету 1,6 млрд грн., и ты их размещаешь на депозит под низкий процент в своем Мега Банке, вместо выплаты акционерам - кейс Турбоатома, Мега Банка и Субботина. А потом банк пишет в отчетах, что если Турбоатом затребует депозит назад, то Банк прикроет лавочку.
не ну это просто криминал, даже связываться нет смысла
Andrew2 написав:А если эти кредиты некому давать - нет платежеспособного спроса? Не от хорошей жизни 150 млрд банковской ликвидности болтается на дипсертификатах НБУ. Банк работает в интересах акционеров, вот и отлично, пусть платит
Хорошо что платит Плохо что нет видимой перспективы роста бизнеса
Китайские инвесторы и глава Мотор Сичи обвинили друг друга в рейдерстве
Более 80% акционеров ПАО "Мотор Сич" поддерживают проведение внеочередного собрания 31 января – первого за четыре года. Об этом говорится в совместном заявлении инвесторов Мотор Сичи, китайской Skyrizon и MC-4 Александра Ярославского.
В компаниях заявили, что наблюдательный совет Мотор Сичи не созывает собрание вопреки обращениям акционеров. Такие действия они рассматривают как "попытку захвата предприятия" и считают необходимым проведение собрания в ближайшее время.
Президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев 15 января заявлял, что ни он, ни другие акционеры не получали никаких уведомлений от инвесторов о проведении собрания. Глава предприятия также обвинил их в попытке рейдерского захвата предприятия.
По его словам, акционеры не могли ознакомиться с материалами собрания, и принять участие в формировании повестки дня.
"Запланировано место проведения собрания за пределами предприятия, предложенная повестка дня свидетельствует о цели устранить действующий совет директоров и получить контроль (над предприятием, – ред.)", – заявил Богуслаев.
18 января СБУ вызвало на допрос Александра Ярославского. Главу группы DHC вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве о купле-продаже контрольного пакета Мотор Сичи. Ярославский согласился прийти на допрос.