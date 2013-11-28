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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2408240924102411

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.7 5 36
Нет
42%
15
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
31%
11
Да!
3%
1
Да, но после обвала
25%
9
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 10:50

  nekefer написав:Девиденды зло


Дивиденды не зло. Если у предприятия избыток ликвидности, и оно не в состоянии эти деньги инвестировать (нет надежных заемщиков в случае с банком) под адекватную доходность на вложенный капитал, то лучший вариант выплатить эти деньги акционерам.

Зло - это когда у тебя на счету 1,6 млрд грн., и ты их размещаешь на депозит под низкий процент в своем Мега Банке, вместо выплаты акционерам - кейс Турбоатома, Мега Банка и Субботина. А потом банк пишет в отчетах, что если Турбоатом затребует депозит назад, то Банк прикроет лавочку.
sansey
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:24

  nekefer написав:Девиденды зло, это значит банку некуда расти, нет потребности в приросте регулятивного капитала
Вот если бы Аваль сказал платить не будем, будем наращивать выдачу кредитов, так вообще можно было бы хоть 50 заплатить


А если эти кредиты некому давать - нет платежеспособного спроса? Не от хорошей жизни 150 млрд банковской ликвидности болтается на дипсертификатах НБУ. Банк работает в интересах акционеров, вот и отлично, пусть платит.
Andrew2
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 11:27

Re: Идеи: портфель

  Мечтательный бычок написав:Депозит тоже 10%. Минус 18% НДФЛ.
У дивидендов минус 5% НДФЛ. Плюс ликвидность.


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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:54

Re: Идеи: портфель

  sansey написав:Зло - это когда у тебя на счету 1,6 млрд грн., и ты их размещаешь на депозит под низкий процент в своем Мега Банке, вместо выплаты акционерам - кейс Турбоатома, Мега Банка и Субботина. А потом банк пишет в отчетах, что если Турбоатом затребует депозит назад, то Банк прикроет лавочку.

не ну это просто криминал, даже связываться нет смысла
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 12:55

Re: Идеи: портфель

  Andrew2 написав:А если эти кредиты некому давать - нет платежеспособного спроса? Не от хорошей жизни 150 млрд банковской ликвидности болтается на дипсертификатах НБУ. Банк работает в интересах акционеров, вот и отлично, пусть платит

Хорошо что платит
Плохо что нет видимой перспективы роста бизнеса
nekefer
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Повідомлення Додано: П'ят 15 січ, 2021 13:24

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon - инветора в ПАО "Мотор Сич", заявив, что она угрожает национальной безопасности США.

Об этом говорится в официальном пресс-релизе ведомства.

Отмечается, что Skyrizon внесли в список MEU (Military End-User) - туда заносят компании, действующие в интересах китайской армии.

США вводит для тких компаний ограничения по экспорту, реэкспорту и перемещению товаров внутри страны. Чтобы выполнить указанные операции, компаниям нужно дополнительное лицензирование.

В релизе говорится, что Chinese National Offshore Oil Corporation и Skyrizon - угрожают нацбезопасности США, "помогая Китаю запугивать соседей в Южно-Китайском море".
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Повідомлення Додано: Вів 19 січ, 2021 10:40

Китайские инвесторы и глава Мотор Сичи обвинили друг друга в рейдерстве

Более 80% акционеров ПАО "Мотор Сич" поддерживают проведение внеочередного собрания 31 января – первого за четыре года. Об этом говорится в совместном заявлении инвесторов Мотор Сичи, китайской Skyrizon и MC-4 Александра Ярославского.

В компаниях заявили, что наблюдательный совет Мотор Сичи не созывает собрание вопреки обращениям акционеров. Такие действия они рассматривают как "попытку захвата предприятия" и считают необходимым проведение собрания в ближайшее время.

Президент Мотор Сичи Вячеслав Богуслаев 15 января заявлял, что ни он, ни другие акционеры не получали никаких уведомлений от инвесторов о проведении собрания. Глава предприятия также обвинил их в попытке рейдерского захвата предприятия.

По его словам, акционеры не могли ознакомиться с материалами собрания, и принять участие в формировании повестки дня.

"Запланировано место проведения собрания за пределами предприятия, предложенная повестка дня свидетельствует о цели устранить действующий совет директоров и получить контроль (над предприятием, – ред.)", – заявил Богуслаев.

18 января СБУ вызвало на допрос Александра Ярославского. Главу группы DHC вызвали в качестве свидетеля в уголовном производстве о купле-продаже контрольного пакета Мотор Сичи. Ярославский согласился прийти на допрос.

https://biz.liga.net/ekonomika/all/novo ... reyderstve
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 10:06

Re: Идеи: портфель

Доброго дня джентльмены. По поводу опросника о покупке американских акций. Гадаю було б дуже добре якщо буде можливість купувати їх легко.
Тому що буде значний контраст між ставленям нашіх компаній та закордоних до мінорітаріїв. Тай взагалі, пересічний починаючий інвестор буде бачити що таке корпоративна культура, верховенство права та наприклад прогнозована дівідендна політика. А не так як зараз у нас відбувається досить часто.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 січ, 2021 18:11

Киев. 22 января. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Показатели чистых прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2020 году в Украине худшие за последние 20 лет, в лучшем случае страна не получила приток ПИИ в 2020 году, полагает партнер-учредитель и главный исполнительный директор инвестиционной компании Horizon Capital (Украина) Елена Кошарная.

"Пандемия COVID-19 навредила экономикам стран всего мира, и Украина не стала исключением. В результате пандемии те цифры ПИИ, которые мы видим по стране за девять месяцев 2020 года, - худшие за 20 лет", - сказала она в ходе обсуждения Национальной экономической стратегии до 2030 года в пятницу.

"Чистый отток ПИИ за девять месяцев прошлого года составил $400 млн. Если смотреть на третий квартал, ПИИ в капитал, без учета реинвестирования прибыли, составили только $4 млн, а суммарное сокращение ПИИ за третий квартал - $50 млн. Какими будут показатели за год? Надеемся, что чистые ПИИ уйдут в ноль", - добавила Кошарная.

При этом она добавила, что с целью изменении ситуации бизнес настроен на сотрудничество с украинским правительством.

"Мы все должны действовать для решительного продвижения судебной реформы, поскольку Украина занимает 105-е место среди 141 страны по независимости судебной системы. Мы должны поддержать введение в Украине рынков капитала, товаров и энергетики и запустить механизмы привлечения инвестиций...", - сказала глава Horizon Capital.

При этом Кошарная подчеркнула, что к 30-й годовщине независимости Украины следует поставить цель – внедрить судебную реформу, реформы рынков капитала и инвестиционные реформы.
Рынок может оставаться иррациональным дольше, чем может выдержать ваш кошелек.
GTS
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 11:01

Re: Идеи: портфель

весь мир валится и только баба валя стоит как кремень и умудряется рости при падающих дивах
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
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