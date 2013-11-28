|
|
Идеи: портфель
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:18
Олежан написав:
весь мир валится и только баба валя стоит как кремень и умудряется рости при падающих дивах
Он и при падающих дивидендах имеет потенциал роста. Сравни p/e банков США и Аваля.
-
Serhiy_Y
-
-
- Повідомлень: 160
- З нами з: 15.04.14
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|166
|82606
|