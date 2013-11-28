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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 2409241024112412

Собираетесь ли вы покупать зарубежные акции на Украинской бирже?

Идеи: портфель 2.6 5 37
Нет
43%
16
Нет, есть Apple
0
0
Нет, есть выход на USA
30%
11
Да!
3%
1
Да, но после обвала
24%
9
Всього голосів : 37
Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 12:18

  Олежан написав:весь мир валится и только баба валя стоит как кремень и умудряется рости при падающих дивах

Он и при падающих дивидендах имеет потенциал роста. Сравни p/e банков США и Аваля.
Serhiy_Y
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 13:59

  Олежан написав:весь мир валится и только баба валя стоит как кремень и умудряется рости при падающих дивах

То шортани его...)
Или успел летом по 35 скинуть? О, это ты 20к бумаг в бид залил?)
З.Ы. Почему только на аваль смотрим? Сеен от 5 до 8+, а унаф с 130 до 200 подросли ... или их не нужно шортить?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:16

Re: Идеи: портфель

SHCHZ - выросла с 1,0 гнн. до 17 грн. Не хуже Теслы или Биткоина.
ТОЛПА
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 січ, 2021 14:42

Re: Идеи: портфель

по чем сейчас можно продать акции almk? они хоть что то стоят?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$ :wink:
Олежан
 
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