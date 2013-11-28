Он и при падающих дивидендах имеет потенциал роста. Сравни p/e банков США и Аваля.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 28 січ, 2021 12:18
Додано: Чет 28 січ, 2021 13:59
То шортани его...)
Или успел летом по 35 скинуть? О, это ты 20к бумаг в бид залил?)
З.Ы. Почему только на аваль смотрим? Сеен от 5 до 8+, а унаф с 130 до 200 подросли ... или их не нужно шортить?
St/2:"За последний год в моем портфеле украинских акций 0,0%","Готовы терять в среднем 20% в долларе = УБа ждет Вас))"
Investor_33 - Инвестиции на 3 года от 03.07.2017 "БАВЛ=0,2260, СЕЕН=10,55, МСИЧ=2560, УБ=1030, СиП=2430."
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:16
Re: Идеи: портфель
SHCHZ - выросла с 1,0 гнн. до 17 грн. Не хуже Теслы или Биткоина.
Додано: Чет 28 січ, 2021 14:42
Re: Идеи: портфель
по чем сейчас можно продать акции almk? они хоть что то стоят?
К концу 2021 года курс гривны к доллару будет находиться в диапазоне 27,5-28 грн/$
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:20
Арестовали акции Мотор Сичи на три года, интересно, какой будет ответный ход китайских инвесторов и самого Китая?
Додано: П'ят 29 січ, 2021 16:31
joik
Пример UNAF, китайцам в помощь
Весьма любопытная предстоит повестка дня. Конечно, если договорятся))
VRI выше сильнее быстрее
Зе(05.01(Чижик-вова где ты был?))
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