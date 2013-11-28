ПАО “Центрэнерго” в 2020 году получило чистую прибыль 61,15 млн грн против 1,9 млрд грн чистого убытка годом ранее. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности за прошений год, обнародованный на сайте компании.
Так, чистый доход “Центрэнерго” за 2020 год год увеличился до 20,5 млрд грн, в 2019 году чистый доход составлял 15,1 млрд грн. Валовая прибыль составила 65,46 млн грн против 831,5 млн грн валового убытка годом раннее.
“Центрэнерго” эксплуатирует 23 блока (18 — пылеугольные и пять — газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7660 МВт. Государству принадлежит 78,3% акций общества.
Кто-то нашёл отчётность на сайте Центра?
Есть уже сообщение о собрании, там в том числе и вопросы дивидендов- от 90% до 0
Крупнейший в Украине производитель коксующего угля ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" (Донецкая обл.), контроль над которым группа "Метинвест" установила в марте 2021 года, завершил 2020 год с чистым убытком в размере 7 млрд 247,532 млн грн, тогда как в 2019 году получил чистую прибыль 925,010 млн грн.
Согласно официальной информации предприятия к повестке дня годового собрания акционеров 29 апреля, непогашенный убыток на конец года составил 4 млрд 207,973 млн грн. При этом суммарная дебиторская задолженность возросла в 28 раз - до 11 млрд 557,722 млн грн, долгосрочные обязательства увеличились в 8,3 раза - до 16 млрд 174,095 млн грн, текущие – вдвое, до 10 млрд 111,784 млн грн. Стоимость активов предприятия в 2020 году увеличилась на 80,8% - до 26 млрд 850,542 млн грн, но снизилась основных средств - на 0,2%, до 10 млрд 527,236 млн грн.
Акционеры намерены покрыть убытки общества за 2020 год за счет прибыли будущих периодов. В проектах решения также предлагается на основании ст. 72 закона "Об акционерных обществах" одобрить (согласовать) совершенную обществом в 2020 году значительную сделку с ЧАО "Донецксталь" – метзавод" (должник), согласно которой общество (кредитор) освобождает должника от части обязательств по уплате задолженности по мировому соглашению от 16 декабря 2020г в размере $246,545 млн.
Собрание также намерено полностью сменить состав наблюдательного совета, назначив в него всех трех представителей от группы "Метинвест": Александра Погожева, Юлию Данкову и Светлану Романову. Ш/у "Покровское" (ранее - "Красноармейская-Западная №1") - крупнейший в Украине производитель коксующего угля.
Metinvest B.V. в марте-2021 установил контроль над ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", миноритарием которого группа стала в 2018 году. При этом группа "Метинвест" стала (прямо и косвенно) владельцем 67,28% УК ЧАО "Ш/у "Покровское". По данным НДУ на четвертый квартал 2020 года, Metinvest B. V. (Нидерланды) напрямую владел 9,9894% акций ЧАО, такие же пакеты акций принадлежали компании Altana Limited и Treimur Investments Limited (обе - Виргинские острова), у ООО "Индастриал коал холдинг" (ICH, Киев) было 57,2927%. Уставный капитал ЧАО "Ш/у "Покровское" – 212,134 млн грн.
Пока покупка 11 (4 тыс.), а продажа 12,5 (4 тыс.)
Вот так акционерный капитал на 7 миллиардов и упал почти до нуля - Шахта к сквиз-ауту готова
«Це створює можливості для оптимізації оподаткування, у тому числі з використанням інститутів спільного інвестування, а також порушує принцип справедливого оподаткування для всіх учасників фінансового сектору та фінансових інструментів. З огляду на це необхідно привести ставки податку на доходи фізичних осіб, отримані за рахунок дивідендів або операцій з цінними паперами (у тому числі з сертифікатами інвестиційних фондів), до рівня стандартної ставки податку на доходи фізичних осіб», – впевнений Олексій Любченко.
Верховная Рада приняла в целом правительственный законопроект №4543 о разблокировании процесса большой приватизации. Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", за проект закона во втором чтении проголосовали 257 народных депутатов при необходимых 226 голосах. Как сообщалось, большая приватизация была приостановлена из-за вступления в силу закона №540-IX от 30 марта 2020 года, который в связи с карантином установил ограничения на проведение приватизации больших объектов - как на подготовку к продаже, так и на сами аукционы. Законопроект №4543 исключает эту норму. (Интерфакс)
Повідомлення про проведення Загальних Зборів MHP SE
US55302T2042 Загальні збори акціонерів (за бажанням) 29.03.2021 - дата обліку 28.04.2021, 10.00 - дата зборів 16-18 Zinas Kanther Street, AyiaTriada, 3035 Limassol, Cyprus - місце зборів 19.04.2021 - дедлайн подання інструкції щодо голосування