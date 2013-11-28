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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24
Видео на выходные: Как Porsche хотел купить VW (акции, схематоз...)https://www.youtube.com/watch?v=5W_rAzoPOLs
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Yuri_Z
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