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Идеи: портфель

Идеи: портфель
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Индекс UX закроет 2021 год

Идеи: портфель 1.6 5 18
1800 и выше
61%
11
Ниже 1800
17%
3
Не могу сказать
22%
4
Всього голосів : 18
Повідомлення Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24

оффтоп

Видео на выходные: Как Porsche хотел купить VW (акции, схематоз...)
https://www.youtube.com/watch?v=5W_rAzoPOLs
Yuri_Z
 
Повідомлень: 196
З нами з: 18.06.18
Подякував: 29 раз.
Подякували: 34 раз.
 
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  #<1 ... 2429243024312432
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Модератори: Ірина_, Модератор

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