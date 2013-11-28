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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: П'ят 02 кві, 2021 15:24
оффтоп
Видео на выходные: Как Porsche хотел купить VW (акции, схематоз...)
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:01
Yask
Кто-то может прокомментировать ?
«6. Забиток Товариства за 2020 рік покрити за рахунок прибутків майбутніх періодів. У зв’язку з наявними збитками дивіденди за 2020 рік не нараховувати та не виплачувати.»
При этом в таблице прибыль 0,917 на акцию...
Описка ?
Додано: Пон 05 кві, 2021 10:24
YASK
reestr
В таблице забили валюту в польских злотих, т.к. там все деньги за кокс оседают на дно.
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